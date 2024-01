Fabricaron un robot japonés que apaga incendios: ¿cómo funciona?

Su forma puede adaptarse y orientarse hacia las llamas, dirigido por una unidad de control ubicada en un carro conectado a un camión de bomberos, que alberga un depósito de agua de 14.000 litros.

Es sabido que en los tiempos en los cuales vivimos, la tecnología continúa avanzando a pasos agigantados, buscando soluciones innovadoras para enfrentar desafíos cotidianos, y de hecho, una reciente noticia nos sumerge en el fascinante mundo de la tecnología aplicada a la seguridad y el rescate, donde un equipo de investigadores japoneses desarrolló con sumo éxito un prototipo revolucionario: su nombre es “Dragon Firefighter”, el cual es un robot extintor de incendios inspirado en la majestuosidad de los antiguos dragones voladores.

Este particular e innovador proyecto nos muestra un particular escenario donde los dragones no lanzan fuego, sino que emergen como héroes modernos, apagando incendios con ráfagas de agua.

Este emocionante concepto cobra vida en el “Dragon Firefighter”, un proyecto que busca hacer frente a incendios peligrosos que son demasiado arriesgados para que los humanos se acerquen.

El asunto es que el corazón de esta creación es una manguera de cuatro metros de longitud, capaz de cambiar de forma y manejable a distancia. Detrás de este impresionante dispositivo se encuentran científicos de la Universidad de Osaka y la de Tohoku, cuyos esfuerzos se han plasmado en un artículo publicado hace poco tiempo en la revista Frontiers in Robotics and AI.

Hay que resaltar que todo esto comienza con la propulsión de la manguera hacia arriba, donde vuela a dos metros del suelo. Ocho chorros de agua controlables, brotando de su centro y su cabeza, le otorgan una movilidad única. Su forma puede adaptarse y orientarse hacia las llamas, todo ello dirigido por una unidad de control ubicada en un carro conectado a un camión de bomberos, que alberga un depósito de agua de 14.000 litros.

Además, las boquillas del “Dragon Firefighter” lanzan agua a una velocidad impresionante de 6.6 litros por segundo, lo cual permite combatir con sumo dureza y contundencia todo tipo de siniestro que se presente. Además, en la punta de la manguera, una cámara convencional y otra de imagen térmica trabajan en conjunto para localizar con precisión el origen del incendio. Este conjunto de características convierte al robot en un eficiente apagafuegos, capaz de enfrentar situaciones de alto riesgo que complicarían el accionar de un hombre.