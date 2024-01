Le contó a la amiga que había vuelto con el ex y recibió una brutal respuesta: "No le cayó muy bien que digamos"

Una usuaria de X (antes Twitter) mostró la explosiva reacción que tuvo su amiga cuando le confesó que se había encontrado con un ex novio problemático. En los comentarios se armó la polémica.

En redes, es muy común compartir capturas de conversaciones privadas que tienen algún elemento llamativo, gracioso o indignante. Los mensajes entre esta joven cordobesa y su amiga se volvieron virales.

En la mayoría de los casos también sucede que las situaciones particulares de los usuarios que exponen sus historias se vuelven contenido de debates, y otros internautas aprovechan para contar sus experiencias en la misma temática.

El caso de “Juliana Ortiz” generó revuelo porque suma al cliché de volver a verse con un ex tóxico y la típica reacción de la mejor amiga agotada que acompañó durante la relación, el duelo y la recuperación.

Como con cualquier vínculo poco saludable o adictivo, las tentaciones y sus inminentes recaídas están siempre latentes, y las consecuencias las sufren tanto los protagonistas como sus seres queridos.

Junto a la conversación que compartió la “twitstar” hay una aclaración clave: se trataba de una broma para medir la reacción de su amiga. Aparentemente en esta ocasión no volvió a verse con su ex, pero en el mensaje dijo que sí.

La respuesta la dejó sin palabras. Con apenas un estímulo (“me vi con…”), la amiga explotó y le dijo de todo. “Le hice una joda a mi mejor amiga de que me vi con mi ex y no le cayó muy bien que digamos”, escribió la joven.

“Me enoja”, comienza el mensaje, y dos horas más tarde sin recibir respuesta continúa: “sinceramente no creo que seas tan pel…, necesito un mínimo de esperanza de que sea mentira”.

“Yo conozco gente recontra tar… pero no creo que llegues a ese nivel, porque me dan ganas de cruzar el charco y reventarte la nariz esa linda que te quedaría como el ‘Roña’ Castro”, dijo amenazante.

Además, aseguró que no entendía la decisión y avisó que no le hablaría más ni le preguntaría por ningún detalle, porque no le interesaba. “Si sos est… sé est… sola, no me involucres”, concluyó.

En los comentarios, algunos seguidores se pusieron del lado de su amiga, aunque resaltaron que amenazar con pegarle era demasiado. “sabés a nivel psicológico lo desgastante que es escuchar cada pelea, que tengas bancar emocionalmente a alguien y tirarla así. Te da bronca porque una quiere que la otra sea feliz, pero tampoco para pegarte, es demasiado”, escribió Luli.

Otros sospecharon de la reacción, y acusaron a la amiga enojada de estar sobreactuando por estar enamorada de ella o viéndose en secreto con el ex en cuestión. El tweet ya cuenta con más de 50.000 "me gusta" y más de 4 millones de impresiones.