No hubo acuerdo y el paro de colectivos continuará hasta el domingo

Así lo confirmó el secretario general de UTA, Eduardo Palma, en diálogo con Diario Panorama.

Desde hace ya tres días que Santiago del Estero se encuentra sin el correcto funcionamiento del servicio de transporte público.

En este contexto, el secretario general de UTA, Eduardo Palma, confirmó a Diario Panorama que no hubo acuerdo este sábado a pesar de que se haya realizado una propuesta por la parte empresarial, es decir que el paro aún no se levantó y continuará este domingo. Sin embargo, no se descartan nuevas reuniones entre las partes durante las próximas horas para poder llegar a un acuerdo.

Cabe recordar que el paro de colectivos inició como una acción para reclamar por los atrasos en el pago de haberes, específicamente en los salarios correspondientes a diciembre y la diferencia de noviembre, incluyendo también parte del aguinaldo.

Sin embargo, durante la mañana de este sábado solo dos líneas de colectivos reactivaron el servicio pero de una manera reducida, se trataron de las líneas 110 y 118.

Más de 200 conductores se encuentran fuera de servicio, siendo que algunos están de vacaciones. En lo que respecta a las líneas sin servicio de La Banda, las Líneas 1, 2 y 3 son las únicas que no están operando.

Esta situación genera graves inconvenientes en el servicio de transporte público, afectando a los usuarios que dependen del servicio para su movilización.