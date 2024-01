Sabrina Rojas habló de su relación con Luciano Castro: “Le dije que en su único día libre se ocupe de sus hijos”

Desde Villa Carlos Paz, en diálogo con Teleshow, la actriz contó con detalle todo lo que sucedió esta semana con su ex pareja, mientras trabaja en la obra “Misterio en la Cabaña”.

Sabrina Rojas está pasando un muy buen momento laboral; en la obra Misterio en la Cabaña disfruta todos los días de cada una de las funciones y comparte muchos momentos con sus compañeros de trabajo durante el día, más allá de lo estrictamente profesional. Esta semana vivió un momento muy incómodo con el padre de sus hijos, Luciano Castro, porque escribió un posteo en sus redes sociales reclamando más presencia paternal de su parte, y se desató la tormenta.

-Además del éxito que estás viviendo a nivel laboral, en estos días te enojaste con tu ex Luciano Castro, ¿qué pasó?

-Las personas que tienen hijos en común, y están separadas a veces no se entienden. Así son los vínculos. Como dos hermanos que a veces se pelean y se enojan y pueden estar dos días sin hablarse y después vuelven a dialogar.

-¿Estás enojada porque son cosas que también tienen que ver con tu trabajo?

-Y en un punto, sí. Estoy trabajando, sé que él también, pero en el medio hay que ponerse de acuerdo, o no, con los temas referidos a los chicos. Es un tema de prioridades y de trabajo extra que tenemos las madres, que a veces no lo tienen los padres. No quiero generalizar. Si bien hay muchos hombres que paternan a la par de la mujer, en general las mujeres trabajamos y también estamos pendientes de cada detalle de los niños. Pedir el turno al médico, ir a la librería a comprar el mapa, juntar la plata para el cumpleaños del amiguito. Hasta cuando están con el padre, una chequea si está todo resuelto. El hombre solo se dedica a trabajar. Cuando me voy de viaje, estoy pendiente de si todo marcha bien. Y tal vez el padre, cuando se va de viaje, llama para saber cómo están y nada más.

-¿Finalmente fue al cumpleaños de Fausto?

-Sí fue. Ahí, en el posteo, pasó algo que se malinterpretó y también admito que yo hice una pequeña catarsis tonta. Nada grave. Pero es la dinámica que cada uno tiene. Una pretende que después de 20 días sin ver a los niños se movilice un poco. Que su único día libre lo tenga dedicado a sus niños. Si yo no veo a mis hijos hace 20 días, estoy el lunes con todo un plan preparado para recibirlos.

-¿Es un buen papá tu ex?

-Sí, claro. Presente en todos los sentidos. Por eso te digo, estas son cosas de vínculos. Es la vida misma. Muchas veces no estamos de acuerdo. A veces nos entendemos, a veces no. Aprendemos del otro y somos distintos. Tengo que aprender a estar menos en el detalle. La maternidad y la paternidad es, en general, injusta.

-¿Cómo está tu relación con el “Tucu”López?

-Estamos separados. Pero con un contacto fluido y siempre pendientes de cómo está el otro.

-¿Hay posibilidad de volver?

-Sí, hay posibilidad de volver, pero quizás nunca ocurra. Ahora, los trabajos nos separan. Yo tengo 43 años y estoy en una etapa que hago lo que me haga bien.

-¿También tienen dinámicas distintas en la vida?

-Sí, pequeñas, pero en la cotidianidad se vuelven un problema. Tenemos ritmos diferentes. Él se adaptó un montón a mi vida. Pero a veces no es suficiente.