“Parecen simios, van a generar inflación”: dijo Milei sobre gobernadores que quieren emitir cuasimonedas

El Presidente los llamó irresponsables y aclaró que el lanzamiento de monedas propias sería una estafa a los ciudadanos porque significaría una pérdida de ingresos.

El presidente Javier Milei desafío a los gobernadores que amenazaron con emitir cuasimonedas ante la falta de asistencia del Gobierno nacional: “Que lo hagan y el propio mercado va a determinar qué valor le asigna”, sostuvo.

El mandatario brindó una entrevista esta mañana y respondió las preguntas acerca de la tensión que hay con las provincias que le reclaman por falta de financiamiento. Llamó a los gobernadores “irresponsables” y se refirió a las consecuencias de que se ponga en práctica una moneda provincial.

En el mismo sentido, les dijo que pueden producir sus propios billetes porque es algo que “en Argentina ya sucedió” y que en tal caso “el mercado determinará qué valor le asigna cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten”.

En diálogo con Radio Mitre, Milei remarcó que aunque salgan en circulación billetes paralelos van a tener inflación de igual manera, pero que no se verá reflejado en el peso. “Aquellos que reciban los pagos en las cuasimonedas de gobernadores irresponsables claramente van a ver una perdida de sus ingresos”, enfatizó. “Lo que no se saca vía ajuste presupuestario se lo va a sacar vía inflación en la cuasimoneda, entonces la gente se va a dar cuenta de como está siendo estafada por los distintos gobernadores que apliquen ese tipo de medidas”, sumó.

También señaló que esta emisión “genera distorsión” y que por lo tanto la solución que brindan los mandatarios provinciales va a llevar a que en aquellos lugares en los que se acepte esta medida se esté “mucho peor”. “El sistema va a estar distorsionado en precios”, manifestó.

Por otra parte, el Presidente insistió en que las provincias “tienen un problema presupuestario” y que si no quieren hacer “el ajuste que corresponde”, tampoco van a crear riqueza “imprimiendo billetes”.

Además, apuntó contra los gobernadores: “Parece que nosotros estamos dominados por simios que creen en el control de precios, que creen que la emisión no genera inflación”.

En los últimos días fue Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, quien se puso al mando de este proyecto de moneda propia y anunció que llamó a sesiones extraordinarias para que el Poder Legislativo lo trate.

En tal sentido, informó que será para que le den “instrumentos financieros ya sea virtual o físico” y pidió la “autorización a la Cámara para poder echar manos de ser necesario ante el abandono de Nación a La Rioja”.

“Hoy nos deben 9300 millones de pesos del mes pasado, que tengo entendido que cuando gana la elección el actual presidente pide que no se muevan los recursos, y no se sancione la nueva ley de Presupuesto. Por lo tanto, nuestra provincia se vio particularmente perjudicada. Nos reconducen el presupuesto con un 160 por ciento de devaluación que tuvimos el año pasado y no está incorporado, sino que están en 12 cuotas y eso temo que no me lo reconozcan”, afirmó a Radio 10.

En tal sentido, el mandatario provincial señaló: “La gente la está pasando muy mal y nosotros no podemos mirar para otro lado”. Es por ello que ante la posible emisión de una moneda riojana, Quintela recordó que la provincia ya tuvo una “cuando Carlos Menem era gobernador, y otra en el 2000-2001″. “Con eso se pagaba porcentajes del salario, que es lo que pensamos hacer nosotros hasta tanto se normalice la situación con Nación. Nuestros empleados necesitan una recomposición salarial y yo no me voy a quedar de brazos cruzados”, agregó.