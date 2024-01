Julieta Poggio celebró su cumpleaños muy cerca de Marcos Ginocchio

Los jóvenes volvieron a levantar rumores de romance luego de mostrarse muy felices en el cumpleaños de ella.

Desde que salieron de la casa de "Gran Hermano", los rumores de romance entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio continuaron vigentes. De hecho, ahora ambos participantes volvieron a generar sospechas sobre su relación luego de mostrarse muy juntos y felices en el cumpleaños número 22 de ella, durante la gran fiesta que realizó la bailarina. Julieta Poggio festejó sus 22 en un boliche con una ambientación de los años 2000 y Marcos Ginocchio no se perdió la ocasión de ir a celebrar su cumpleaños. Tal es así que cada fotografía o video que se filtró de la intimidad de la celebración, cada vez que aparecían los dos juntos fueron remarcadas por los fanáticos de "Marculi". Y, si bien ninguno de ellos confirmó su relación en ningún momento, cada vez que se encuentran demuestran el buen vínculo que aún mantienen. Es por eso que, al verlos juntos en algún evento o más, los fanáticos se emocionan y se ilusionan con la existencia de "Marculi", el cual comenzó a surgir en la casa de Gran Hermano. Pero, más allá del hermetismo en torno a su vínculo, los seguidores de Ginocchio y Poggio no pierden la ilusión de verlos juntos o, entre otras cosas, que confirmen su relación. De todas maneras, todo indica que esto no sucederá al menos en un largo tiempo.