Lali Espósito se despide de los escenarios: hasta cuándo y cuáles son los motivos

Lali Espósito se alejará de los escenarios y esta noticia golpeó a todos sus fanáticos. El anuncio fue dado tras anunciar que estará presente en el Cosquín Rock, festival en el que siempre deseó estar. A través de su cuenta de Instagram, la diva musical escribió: "Che... voy a cantar en el Cosquin Rock de este año! Cuando empecé con la música hace 10 años me parecía un sueño enorme". Y agregó: "Nos vemos el 10 de febrero, amores! Ya nos vamos despidiendo de los escenarios por un rato que se vienen cosas nuevas... Estamos preparando alto show eh @Cosquin_Rock". Si bien Lali no profundizó sobre "las cosas nuevas" luego del show en el Cosquín Rock, se cree que podría estar craneando un nuevo disco, una serie, película o participación en televisión, lo que la mantendrá relegada de los shows en vivo por un tiempo. Pero por supuesto, esto no será para siempre, ya que la artista sabe de sobra cuánto disfrutan sus seguidores de sus presentaciones en escenario mayor. ¡Bien por Lali!