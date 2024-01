El ministerio de Justicia creará una fiscalía especial contra la corrupción

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que buscarán bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó este domingo que tiene "en la cabeza" la conformación, bajo el ámbito del Ministerio Público Fiscal, de una "fiscalía especial dedicada a la corrupción", porque su objetivo es "perseguir más que nadie" ese tipo de delitos para decirle "basta a la impunidad". "No la llamaría Conadep contra la corrupción, sino fiscalía especial dedicada a la corrupción", expresó Cúneo Libarona en declaraciones a radio Rivadavia. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada en 1983 por el entonces presidente Raúl Alfonsín para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos por la última dictadura cívico militar. ¿Cómo funcionaría la fiscalía especial? Cúneo Libarona consideró que esa "fiscalía especial" dedicada a la investigación de delitos de corrupción funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que a su criterio "es muy bueno". "El tema de la corrupción es prioritaria. Yo voy a perseguir la corrupción más que nadie, pero a través de los roles que corresponda. Los fiscales de juicio oral son buenísimos. Entonces, ellos son quienes tienen la tarea" de investigar, indicó. Además, se mostró de acuerdo con establecer la edad de imputabilidad a menores en los 14 años para "todos los delitos", porque en ese momento de la vida los adolescentes, sostuvo, "muestran una personalidad que merece la atención y la sanción" eventual. "Un chico de esa edad merece atención, no importa cuál es el delito" que haya cometido, dijo, y agregó que procurará garantizar "la reinserción social" y el acceso a la educación de ese "menor condenado", porque de lo contrario "no sirve" el sistema penal.