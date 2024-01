Alfa e Isabel se dieron un beso en el vivo de Gran Hermano

Los ex participantes, de los más polémicos de sus temporadas, estuvieron juntos en el estudio y se besaron adelante del público.

Pasó una nueva gala de eliminación en Gran Hermano y dio de qué hablar. Si bien el foco estuvo puesto en los participantes que estaban en placa, la presencia de Alfa e Isabel no pasó desapercibida. Es que en un momento de la noche, lo ex participantes charlaron con Santiago del Moro y comenzaron un fugaz coqueteo. Rápidamente, el público comenzó a pedir un beso y los más grandes de sus respectivas temporadas no dudaron. Ante la mirada atenta de los espectadores, los mediáticos no dudaron en sellar su relación con un apasionado beso en vivo, generando un estallido de emociones tanto en el estudio de Telefe como en las redes sociales.