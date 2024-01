La agenda de Central Córdoba: día y horario confirmados para el arranque de la Copa de la Liga

El Ferroviario ya tiene el cronograma para las primeras seis fechas del torneo que abre la temporada del fútbol argentino.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de encuentros correspondientes a la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª fecha de la Copa 2024 en donde Central Córdoba abrirá la temporada.

Agenda de Central Córdoba:

• 1ª fecha: jueves 25 de enero a las 21.15 recibe a Newell’s

• 2ª fecha: jueves 1 de febrero a las 21.30 recibe a Godoy Cruz

• 3ª fecha: domingo 4 de febrero a las 21.30 visita a Platense

• 4ª fecha: sábado 10 de febrero a las 21.30 recibe a Sarmiento

• 5ª fecha: miércoles 14 de febrero a las 19.15 visita a Boca

• 6ª fecha: martes 20 de febrero a las 20 visita a Defensa y Justicia

Programación de la 1ª fecha

Jueves 25 de enero

19.00 Tigre vs. Sarmiento (Zona B)

19.00 Instituto vs. Deportivo Riestra (Zona A)

21.15 Central Córdoba vs. Newell’s (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona A)

Viernes 26 de enero

19.00 Talleres vs. Gimnasia (Zona A)

19.00 Barracas Central vs. Vélez (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia vs. Independiente (Zona A)

21.15 Banfield vs. Huracán (Zona A)

Sábado 27 de enero

17.00 San Lorenzo vs. Lanús (Zona B)

19.00 Platense vs. Boca (Zona B)

21.00 Racing vs. Unión (Zona B)

Domingo 28 de enero

17.00 Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia (Zona B)

19.00 River vs. Argentinos (Zona A)

21.00 Estudiantes vs. Belgrano (Zona B)

Programación de la 2ª fecha

Lunes 29 de enero

21.00 Instituto vs. Atlético Tucumán (Zona A)

Martes 30 de enero

17.00 Gimnasia vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

19.15 Huracán vs. Talleres (Zona A)

19.15 Rosario Central vs. Banfield (Zona A)

21.30 Lanús vs. Newell’s (Zona B)

21.30 Vélez vs. Independiente (Zona A)

Miércoles 31 de enero

17.00 Argentinos vs. Deportivo Riestra (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia vs. Platense (Zona B)

19.15 Belgrano vs. San Lorenzo (Zona B)

20.00 Racing vs. Tigre (Zona B)

21.30 Barracas Central vs. River (Zona A)

Jueves 1 de febrero

19.00 Boca vs. Sarmiento (Zona B)

21.30 Unión vs. Estudiantes (Zona B)

21.30 Central Córdoba vs. Godoy Cruz (Zona B)

Programación de la 3ª fecha

Sábado 3 de febrero

19.00 Independiente vs. Gimnasia (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona A)

21.15 Talleres vs. Rosario Central (Zona A)

Domingo 4 de febrero

17.00 Deportivo Riestra vs. Barracas Central (Zona A)

19.15 River vs. Vélez (Zona A)

21.30 Newell’s vs. Belgrano (Zona B)

21.30 Platense vs. Central Córdoba (Zona B)

Lunes 5 de febrero

17.00 San Lorenzo vs. Unión (Zona B)

17.00 Godoy Cruz vs. Lanús (Zona B)

19.15 Tigre vs. Boca (Zona B)

21.30 Estudiantes vs. Racing (Zona B)

21.30 Banfield vs. Instituto (Zona A)

Martes 6 de febrero

19.00 Sarmiento vs. Defensa y Justicia (Zona B)

21.00 Atlético Tucumán vs. Argentinos (Zona A)

Programación de la 4ª fecha

Jueves 8 de febrero

20.00 Huracán vs. Independiente (Zona A)

21.00 Rosario Central vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

Viernes 9 de febrero

19.00 Unión vs. Newell’s (Zona B)

19.00 Estudiantes vs. Tigre (Zona B)

21.15 Vélez vs. Gimnasia (Zona A)

21.15 Racing vs. San Lorenzo (Zona B)

Sábado 10 de febrero

17.00 Argentinos vs. Banfield (Zona A)

19.15 Boca vs. Defensa y Justicia (Zona B)

21.30 Belgrano vs. Godoy Cruz (Zona B)

21.30 Central Córdoba vs. Sarmiento (Zona B)

Domingo 11 de febrero

17.00 Deportivo Riestra vs. River (Zona A)

19.00 Lanús vs. Platense (Zona B)

21.00 Barracas Central vs. Atlético Tucumán (Zona A)

Lunes 12 de febrero

19.00 Instituto vs. Talleres (Zona A)

Programación de la 5ª fecha

Lunes 12 de febrero

21.00 Newell’s vs. Racing (Zona B)

Martes 13 de febrero

17.00 San Lorenzo vs. Estudiantes (Zona B)

17.00 Godoy Cruz vs. Unión (Zona B)

19.15 Gimnasia vs. Huracán (Zona A)

21.30 Independiente vs. Rosario Central (Zona A)

Miércoles 14 de febrero

17.00 Sarmiento vs. Lanús (Zona B)

17.00 Tigre vs. Defensa y Justicia (Zona B)

19.15 Banfield vs. Barracas Central (Zona A)

19.15 Boca vs. Central Córdoba (Zona B)

21.30 Atlético Tucumán vs. River (Zona A)

Jueves 15 de febrero

17.00 Deportivo Riestra vs. Vélez (Zona A)

19.00 Platense vs. Belgrano (Zona B)

19.15 Independiente Rivadavia vs. Instituto (Zona A)

21.30 Talleres vs. Argentinos (Zona A)

Programación de la 6ª fecha

Sábado 17 de febrero

17.00 San Lorenzo vs. Tigre (Zona B)

19.00 Racing vs. Godoy Cruz (Zona B)

21.00 Rosario Central vs. Gimnasia (Zona A)

Domingo 18 de febrero

17.00 Vélez vs. Huracán (Zona A)

17.00 Instituto vs. Independiente (Zona A)

19.15 River vs. Banfield (Zona A)

21.30 Lanús vs. Boca (Zona B)

Lunes 19 de febrero

17.00 Deportivo Riestra vs. Atlético Tucumán (Zona A)

19.15 Estudiantes vs. Newell’s (Zona B)

19.15 Barracas Central vs. Talleres (Zona A)

21.30 Unión vs. Platense (Zona B)

21.30 Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)

Martes 20 de febrero

17.00 Argentinos vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

20.00 Defensa y Justicia vs. Central Córdoba (Zona B)