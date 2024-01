Fobias: un temor a algo que puede diagnosticarse y tratarse

Las fobias surgen en la infancia o aparecen en edad temprana como todo trastorno de la ansiedad, pueden aparecer de chicos, en la juventud o adulto joven.

El transcurso que tiene nuestra vida presenta diversas situaciones a favor y en contra, pero algunas de ellas afectan directamente al ámbito emocional o psicológico de una persona, y cuando eso ocurre, es importante recurrir a un especialista para tratar la afección y que no se profundice aún más causando algún posible “problema oculto”.

Una de estas tantas tienen que ver con las fobias y las complicaciones que estas traen si es que no se las trata como se debe. En este contexto, el psiquiatra Cynthia Dunovits (M.N. 123009 y coordinadora de la Unidad de Ansiedad del Hospital de Clínicas), habló sobre las mismas en una entrevista, despejando todo tipo de dudas y explicó de qué se tratan las mismas.

¿Qué son las fobias?

“Las fobias simples pertenecen al capítulo de trastornos de ansiedad, que se caracteriza por un miedo exagerado, irracional, intenso ante una situación, circunstancia o un objeto específico. El paciente lo conoce como irracional y exagerado pero no puede dejar de sentirlo y ese miedo que lo provoca genera ansiedad, y por lo tanto, junto con la ansiedad conductas evitativas, evita esa situación, evita ese objeto, evita esa circunstancia, aparece un miedo exagerado e irracional pero persistente que se sostiene en el tiempo y como eso produce una intensa ansiedad, una emoción negativa, una situación de amenaza en la que se ve sobrepasada la amenaza ante los recursos que tiene el paciente para enfrentarla, entonces como consecuencia se genera la tercera pata de la ansiedad que es la evitación, evita”, sostuvo la especialista.

“No se sabe porque pasa esto, hay teorías básico dinámicas de porque alguien le tiene miedo a un gato y otro no, pero la verdad es que se desconoce, a veces se cree que se da sobre un terreno ansioso específico y se diagnostica a partir de la clínica, porque el paciente la manifiesta. En general dependiendo la fobia y a que situación u objeto el paciente le tenga miedo van a generar más o menos impacto funcional, el paciente va a consultar más o menos. Si yo vivo en la ciudad y le tengo miedo a las serpientes y eso me genera una ansiedad extrema y me hace evitar tener situaciones vinculadas con serpientes, no voy a consultar a un psiquiatra porque veo una serpiente cada seis meses cuando veraneo en algún lado, entonces eso no me genera un gran impacto funcional”, agregó la profesional de la salud.

¿Cómo son sus síntomas?

“Son los síntomas de ansiedad que uno siente cuando se siente amenazado, lo que hace es que se activa un sistema de amenaza, y lo que hacemos es liberar un montón de adrenalina y noradrenalina, que lo que hace es aumentar frecuencia cardiaca, aumenta frecuencia respiratoria, entonces el paciente siente taquicardia, sudoración, falta de aire o sensación de ahogo, sofocos, escalofríos, entumecimiento o adormecimiento de las manos, temblor, agitación. Esos son los síntomas físicos y los síntomas de idea o cognitivos pueden ser mucho miedo, irrealidades, personalización, esos son típicos de ansiedad, entonces como se siente tan mal evita, esa es la tercera pata entonces evito”, argumentó Dunovits.

¿Cuáles son sus causas?

“Se desconocen, no sabemos, porque a veces aparecen tras una situación traumática pero a veces no encontramos nada que tenga que ver con algo traumático y teorías psicodinámicas, que intentan encontrar porque qué razón una persona puede tener miedo a las agujas, si hay una cuestión traumática etc, pero lo cierto es que muchas veces no encontramos la causa, así como otras veces no encontramos las causas de otros trastornos de ansiedad”, explayó al respecto.

¿Cuándo aparecen?



“En general las fobias surgen en la infancia o aparecen en edad temprana como todo trastorno de la ansiedad, pueden aparecer de chicos, en la juventud o adulto joven. Todos los trastornos de ansiedad empiezan en general en estas franjas etarias, y se instalan en ese momento, como la mayoría de los trastornos psiquiátricos que tratamos en general. Sería raro que una persona de 40 o 50 tenga una fobia si antes no la tenía, en general cuando viene el paciente de 40 años que no quiere subirse al avión, le preguntamos, pero no siempre tuvo miedo a subirse al avión, o a veces aparece más tardíamente pero es el recrudecimiento de un trastorno de ansiedad que había empezado anteriormente”, indicó.

“En situaciones de duelo o estrés pueden recrudecer las fobias o miedos, cuando uno está en esa situación. Cuando pierde a un familiar uno tiene más miedo a todo, y uno de los miedos que pueden aparecer es a viajar, a subirse a un avión y que antes le tenia miedo pero lo podía manejar y ahora no, entonces en situaciones de recrudecimiento anímico o ansiedad lo emocional puede recrudecer o volverse más disfuncional las fobias”, agregó la facultativa.

¿Cómo se diagnostica?

“Como la mayoría de los trastornos psiquiátricos el diagnóstico es clínico, lo hace el psiquiatra, cuando el paciente nos habla de un miedo irracional excesivo del cual el paciente tiene critica, es importante que el paciente diga yo sé que es excesivo, pero no puede dejar de pensarlo y sentirse así y eso lo inhabilita en un montón de circunstancias, hay fobias más inhabilitantes y otras menos, dependiendo la circunstancia de cada paciente”.

“Por ejemplo, tengo miedo a las alturas no es lo mismo, un paciente quiere ser alpinista que uno que no le interesa y evita lugares altos y punto, pero el paciente tiene claustrofobia es decir miedo a subirse a un ascensor, entonces no puede ir a trabajar, no puede acompañar a su hijo a determinados lugares y eso si los inhabilita, entonces en ciertos momentos concurren y consultan por esta imposibilidad funcional que les genera el miedo”.

¿Qué tanto perjudican?

“El paciente con una fobia específica se le produce con un objeto específico, en otros momentos no, si se le produce en otros momentos entonces tiene además otro trastorno de ansiedad, porque después existe alguna fobia social o ansiedad social, que es esta sensación de miedo, falta de control acompañado de síntomas físicos que te produce la situación de exposición social, sea hablar en público hasta firmar un documento, hasta relacionarse con otro, en el cual el paciente siente que no está a la altura de las circunstancias, hacer el ridiculo o sentir vergüenza. Si yo tengo miedo a exponerme en público entonces dejo de ir a fiestas a lugares, me aislo y esto en personas de 20 o 30 años genera un impacto funcional importante, todo lo evitativo, entonces hay que tratar de que no se instale lo evitativo”.

¿Cómo se las trata?

Tras conocerse el diagnóstico, hay que saber el tipo de tratamiento que se aplicará y sobre esto, Dunovits dijo que “lo primero es la terapia para la fobia, en otro tipo de trastorno de ansiedad hacemos un tratamiento combinado pero acá es más terapia de exposición progresiva, primero la exposición imaginaria, después se expone al nombre, después al objeto de a poco. Con el caso de la araña, le haces escribir la palabra, después le hacés dibujar una, después que vean las fotos de una, es progresivo, se trata de evitar las exposiciones masivas porque eso genera respuestas aversivas”.

La psiquiatra agregó que “a veces solo basta con una terapia de exposición, y por eso se llama así, si los síntomas son desbordantes y el paciente no puede exponerse ni al primer paso, utilizamos algunas medicaciones, y si el paciente tiene otros trastornos de ansiedad asociados como trastornos de pánico u otros trastornos, se puede agregar un antidepresivo si tiene comorbilidad con otros trastornos”.