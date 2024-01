Gran Hermano: Alan fue acusado de espiar a Sabrina y en las redes no lo perdonaron

Durante la madrugada del miércoles, el concursante realizó una acción hacia la participante mendocina que generó indignación entre los seguidores del programa.

Alan Simone está involucrado en una nueva polémica en Gran Hermano 2023 (Telefe) luego de ser acusado de espiar a Sabrina Cortez en el baño. Un curioso gesto del joven de Chivilcoy levantó las sospechas de los seguidores y generó un intenso debate en las redes sociales.

Mientras el resto de los participantes dormían, Alan y la mendocina se quedaron despiertos y comenzaron a tener una de sus clásicas conversaciones, que evidencian la química existente, entre piropos e indirectas. “No necesito de un hombre para ser feliz, puedo vivir sola con mis dos perritos”, aseguraba Sabrina mientras se preparaba para ir a la cama. “Avisale eso a tu corazón y a tu cabeza, que se te perdió en la casa”, le contestó el joven.

“Qué cargoso”, “No puede ser tan libidinoso y acosador, ¿por qué no lo sancionan así se dan cuenta en la casa?”, “¡Afuera!”, fueron algunos de los comentarios en repudio a la actitud del participante.

Otros usuarios, en cambio, consideraron que se trató de un juego y su intención no era invadir la privacidad de la joven. “Para mí solo la quería asustar cuando la mira desde la puerta de la habitación, y antes le hizo un chiste que duró un segundo, no exageren”, opinaron. “No hizo nada malo, estaban jodiendo. Está bien que lo odiemos, pero tampoco para tanto”, admitió una seguidora.