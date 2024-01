Brito habló del mercado de pases de River: Redondo, la situación de Palavecino y los "jugadores de jerarquía"

El presidente del Millonario dejó en claro varios detalles en cuanto a las altas y bajas del equipo.

En el arranque del mercado de pases de verano, y con la incorporación del mediocampista Nicolás Fonseca como principal novedad, Jorge Brito, presidente de River, salió a aclarar la situación de algunos futbolistas que podrían llegar o irse del club y afirmó que "hoy están en condiciones de invertir en jugadores de jerarquía".

Mientras el plantel comandado por Martín Demichelis atraviesa una importante pretemporada en Bradenton -Estados Unidos- con el objetivo de superar la performance de 2023 en la Copa Libertadores, el mandamás del cuadro de Núñez aportó detalles respecto del panorama de Agustín Palavecino, quien recibió una propuesta de Inter Miami y estuvo en el radar del San Lorenzo de Rubén Darío Insúa sobre el final del año pasado. "Demichelis considera importante a Palavecino. Nosotros no tuvimos ninguna oferta formal, aunque sabemos del interés de Inter Miami", apuntó en una entrevista con el periodista Atilio Costa Febre.

Si bien no trascendió el monto que habría puesto en la mesa millonaria el elenco de Lionel Messi, desde las entrañas del estadio Monumental quieren saber cuáles son las intenciones del ex-Platense. El volante se perfila para ser suplente en el amistoso contra Rayados de Monterrey este miércoles a las 22 horas. "Si la oferta alcanza lo que River pretende y le convence al jugador, hablaremos", señaló el dueño del Banco Macro.

La verdad detrás del interés por Redondo

Por otra parte, el presidente del Millo reveló que jamás iniciaron gestiones en 2024 por Federico Redondo, la joya del mediocampo de Argentinos Juniors, a pesar de que había trascendido que River le interesaba ante la salida de Enzo Nicolás Pérez a Estudiantes de La Plata y de Bruno Zuculini a Racing.

"Soy un poco aburrido en esto, quizás el dirigente más aburrido del mercado de pases. No me gusta generar expectativas a la gente de cosas que después no terminan ocurriendo. En este mercado de pases no hemos tenido ningún tipo de contacto con ellos", soltó. Sin embargo, todo indica que el futuro del volante central podría estar en el fútbol europeo. Además, el club de Núñez goza de algunas opciones en el puesto, como Matías Kranevitter y el recién llegado Fonseca.

Las inversiones en este mercado de pases

En tanto, el directivo hizo gala de la situación económica del Millonario, que a fines de 2023 anunció un superávit histórico en el último balance de la CD, y declaró que podrían salir en busca de jerarquía, como lo intentaron al negociar por Rafael Santos Borré y Lucas Alario, quienes finalmente no llegaron. "Hoy estamos en condiciones de hacer inversiones en jugadores de jerarquía. Así como en otra época nos tocó decir 'no podemos', hoy tenemos las condiciones económicas", declaró. No obstante, indicó que "tampoco hay que traer por traer".

Echeverri decidió quedarse un año más

Por último, en línea con lo que había expresado el representante Enzo Montepaone, Brito destacó que el Diablito Echeverri, vendido a Manchester City por 24 millones de euros netos, fue el responsable de permanecer a préstamo por un año en el club. "La intención de Claudio Echeverri fue jugar el 2024 en River. No era la voluntad de quien pone 30 millones brutos. Fue importante la posición del jugador para que la negociación llegue a buen puerto", concluyó.