Mitre y Güemes, ya tienen días y horarios confirmados para el debut en la Primera Nacional

Se realizó la programación de la primera fecha del torneo 2024 en donde los dos equipos santiagueños serán protagonistas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó la programación de la 1ª fecha del Torneo 2024 de la Primera Nacional, en donde Mitre y Güemes participarán y serán los representantes de Santiago del Estero en la categoría.

El primero en salir a escena será Mitre, que recibirá a San Telmo el viernes 2 de febrero a las 21.30 en el estadio Drs. José y Antonio Castiglione.

En tanto que Güemes tendrá su debut al visitar a Arsenal de Sarandí en el estadio Julio Humberto Grondona el domingo 4 de febrero a las 17.

Programación de la 1ª fecha:

Viernes 2 de febrero

17:10 - Agropecuario vs. Patronato (TyC Sports)

21:30 - Mitre vs. San Telmo

Sábado 3 de febrero

17:00 Chacarita vs. Deportivo Maipú (TyC Sports)

17:00 All Boys vs. Tristán Suárez

17:00 Deportivo Morón vs. Brown de Adrogué

17:30 Talleres (RE) vs. San Miguel

18:00 Estudiantes de Caseros vs. Ferro

19:05 Quilmes vs. Temperley (TyC Sports)

19:10 Nueva Chicago vs. Almagro (DirecTV)

20:00 Aldosivi vs. Atlético de Rafaela

21:00 San Martín de Tucumán vs. Gimnasia de Jujuy

21:10 Colón vs. Defensores Unidos

Domingo 4 de febrero

17:00 Arsenal vs. Güemes

17:00 Guillemro Brown vs. Racing de Córdoba

17:00 Gimnasia de Mendoza vs. Defensores de Belgrano

17:00 Gimnasia y Tiro vs. Chaco For Ever

17:00 Almirante Brown vs. Atlanta (TyC Sports)

19:00 San Martín de San Juan vs. Alvarado

20:00 Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn