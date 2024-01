"Podrías ser una adicta al sexo": la sorprendente confesión de JLo en el tráiler de su nueva película

La diva del Bronx vuelve a la pantalla grande con "This Is Me... Now: A Love Story": un proyecto que desafía géneros y promete ser una experiencia única de un “viaje introspectivo” al amor.

Desde romance, comedia y drama hasta musical y ciencia ficción... Jennifer López está ofreciendo absolutamente todo lo mejor de todos los géneros en su nueva biopic, y solo se trata del primer vistazo. En una audaz incursión cinematográfica, JLo, ícono de la música a sus 54 años, lanzó este miércoles el tráiler oficial de su nueva película This Is Me... Now: A Love Story, que fusiona su música y espectaculares números de baile con sus experiencias amorosas de manera cautivadora.

La aclamada película marcará dos hitos en la carrera de la multifacética cantante y actriz: su gran regreso a la pantalla grande y, en simultáneo, el lanzamiento de su esperado nuevo álbum This Is Me... Now, que representa su primer material discográfico tras una década de ausencia. Ambos proyectos llegarán de la mano este 16 de febrero.

El genuino híbrido cinematográfico, programado para su estreno en Amazon Prime Video, explorará la vida de JLo a través de paisajes oníricos y desafíos basados en experiencias personales amorosas, en su búsqueda apasionada del amor verdadero. La artista boricua ha descrito la obra como una “odisea cinematográfica narrativa, impregnada de historias mitológicas y sanación personal”, revelando así su compromiso con una narrativa innovadora.

La producción This Is Me... Now: A Love Story, que durará 65 minutos, cuenta con la dirección de Dave Meyers, ganador de un Grammy, y fue creada tanto por él como por López. Según la sinopsis oficial, la cinta “muestra su viaje al amor a través de sus propios ojos. Con un vestuario fantástico, una coreografía impresionante y cameos repletos de estrellas, este panorama es una retrospectiva introspectiva del resistente corazón de Jennifer.”

En efecto, el trailer logró resumir esas palabras. En medio de un espectacular paisaje, apareció la cantante montada en una motocicleta que parecía conducida por su esposo Ben Affleck, mientras iniciaba con estas palabras: “Sé lo que dicen de mí, de los románticos empedernidos: Que somos débiles. Pero yo no soy débil”.

Durante las siguientes imágenes, la intérprete de On The Floor se enfrenta al desamor con diferentes amantes con los que se casa, en lo que pareció un guiño inspirado en sus propias experiencias amorosas con diferentes personajes públicos, como su bailarín Cris Judd, el rapero Sean ‘Diddy’ Combs y Marc Anthony. Pero, en particular, una reveladora escena se robó el protagonismo.

Tras haber encontrado a un grupo de amigos reunidos en su casa, López recibió una íntima confesión que no solo la dejó impresionada a ella, sino también a los espectadores. “Creemos que podrías ser una adicta al sexo”, fue la etiqueta que sus amigos atribuyeron a la cantante tras sufrir múltiples desamores y verla casarse una y otra vez.

De hecho, una puesta en escena que también correspondió al videoclip de su nuevo tema Can’t Get Enough, la mostró contrayendo nupcias con una de sus parejas. Sin embargo, los propios asistentes lanzaban murmullos que evidenciaban su desconfianza por la estabilidad de su matrimonio: “¿La tercera es la vencida?”, dijo una. Otra invitada aseguró: “Ese tipo no tiene posibilidades”.

La obra cinematográfica cuenta con un elenco estelar, con apariciones especiales de figuras destacadas como Ben Affleck, Fat Joe, Sofía Vergara, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, y otros, elevando aún más el atractivo del proyecto. La película también se presenta como una continuación del exitoso álbum de 2002 de López, “This Is Me... Then”, y marca su regreso a la escena musical después de una década desde su último proyecto de larga duración, “A.K.A”.

Además del tráiler cinematográfico, la intérprete de Jenny From The Block ha adelantado su nuevo álbum con el lanzamiento del sencillo principal Can’t Get Enough, acompañado del video musical lanzado el 10 de enero. En una transmisión en vivo previa al estreno del video, la estrella compartió su conexión personal con la canción tras la búsqueda de un tema romántico que realmente “pueda interpretar”.

“Así que cuando escuchamos por primera vez esta canción, todo el mundo supo que era la indicada para lanzar This Is Me... Now”, dijo. “Tiene energía y felicidad, y lo sientes todo”.

Con la fecha de lanzamiento oficial anunciada en noviembre de 2023, el álbum de 13 canciones representa un proyecto largamente esperado por los fans de Jennifer López, que ofreció un pequeño adelanto: “Lo que quería decirles a todos con el álbum... es que el amor verdadero existe de verdad”.