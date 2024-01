Imágenes sensibles: un ciclista protagonizó un accidente en el Tour Down Under de Australia

Sufrió impactantes heridas. Totalmente lastimado, Luke Plapp logró terminar la tercera etapa por sus propios medios.

El ciclismo nuevamente mostró su cara más dura durante el Tour Down Under, evento que se ha convertido en una de las primeras competiciones destacadas en el calendario internacional del deporte. El australiano Luke Plapp sufrió un espeluznante accidente que dejó multiples heridas en su cuerpo, producto del roce de su piel con el asfalto de la pista.

El incidente ocurrió a tan solo 10 kilómetros del final de la tercera etapa cuando los corredores descendían a alta velocidad hacia la localidad de Campbelltown.Plapp, de 23 años, cayó drásticamente junto a otros ciclistas, pero fue su estado el que acaparó toda la atención. El video que comenzó a circular a través de las redes sociales mostró a Plapp en el suelo con Dmitriy Gruzdev, Cameron Scott y Michele Gazzoli también implicados en el incidente. Las impactantes tomas resaltaronlas múltiples heridas sangrientas del ciclista australiano, quien quedó debajo del resto de sus colegas en la colisión.

Las imágenes que siguieron mostraban a Plapp, con la camiseta destrozada y su piel visiblemente lesionada, luchando valientemente para terminar la etapa. Atravesó la línea de meta casi 10 minutos después del victorioso Sam Welsford, revelando una serie de laceraciones que se extendían desde su hombro hasta la cadera.

El contacto prolongado con el asfalto dejó a Plapp con abrasiones severas; su espalda, brazos, glúteos y partes de la pierna izquierda sufrieron el masivo daño. Su equipo, Jayco-Alula, expresó a través de un comunicado: “No es el día ideal con una caída muy desafortunada para el campeón australiano Plapp en los últimos 10 km. Logró terminar la etapa pero con mucha piel perdida. Los ciclistas son DUROS”.

Los comentarios en la cuenta de Instagram del equipo, que publicó una imagen de cómo quedó su ciclista, no tardaron en llegar: “Eso dolerá mañana”, “Pegado a las sábanas” y “Pensar que yo me quejo de mis quemaduras solares”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los fanáticos, además de desearle una pronta recuperación.

Las lesiones de Plapp, a pesar de ser graves, no requirieron su traslado al hospital. No obstante, el equipo manifestó que seguirían su condición de cerca, anticipándose a la cuarta etapa de la competencia. “Plapp ha sido atendido por el equipo médico in situ en la línea de meta. Muchas heridas superficiales, codo y tobillo hinchados. No viajará al hospital. Lo vigilaremos durante la noche y mañana haremos una evaluación antes de la etapa”, comunicaron desde Jayco-Alula.

La cuarta etapa del Tour Down Under se desarrollará entre Murray Bridge y Port Elliot, contando con un recorrido que parece ser favorable para las llegadas masivas en sprint. Los ojos estarán puestos no solo en los potenciales ganadores de la jornada, sino también en la recuperación de Plapp.

La trayectoria de Luke Plapp no es menos que notable, con los títulos nacionales australianos en su palmarés tanto en contrarreloj como en carreras en ruta, además de haber conseguido una medalla de bronce en la persecución por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sus recientes performance, y su historial (triple campeón nacional) ponían su nombre en una lista corta de favoritos para el Tour Down Under, lo cual añadió un matiz de decepción tras este infortunado suceso.

Tras acabar la tercera etapa, se espera un comunicado acerca de su recuperación física y la posibilidad de que pueda seguir compitiendo en lo que resta de la carrera.