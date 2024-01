Juan Ángel López recordó su hermosa carrera y cómo Radio Panorama estuvo siempre

El alero logró ascensos con Quimsa y Olímpico y además fue campeón con la selección de Santiago del Estero.

Radio Panorama cumple 25 años de historia y está recorriendo tantos recuerdos. En el deporte no fue excepción y el equipo de El Clásico invitó a Juan Ángel López, el alero santiagueño, que repasó su carrera que sigue vigente y cómo Radio Panorama siempre estuvo en grandes momentos.

López tiene el placer de ser el único jugador santiagueño que logró el ascenso a la Liga Nacional de Básquet tanto con Quimsa como con Olímpico y además se consagró en el Campeonato Argentino de Básquet con la selección de Santiago del Estero.

“Desde que me invitaron se me vinieron a la cabeza muchas cosas: compartir los viajes con ustedes y vivir juntos esos momentos especiales. Lo vivimos de una manera especial y siempre fueron una compañía para nosotros. Eramos un solo grupo y fue de gran forma porque a partir de allí cambió el deporte de Santiago del Estero”, afirmó Juan Ángel López.

En un principio el alero tuvo su primera gran alegría con la camiseta de Quimsa, en donde logró el ascenso en la temporada 2005/06. Ese equipo tuvo mucha presencia santiagueña con y Juan recordó las prácticas: “En los entrenamientos jugábamos partidos y eran los santiagueños contra los de afuera Era un gran grupo y teníamos dos cabezas importantes como las de Miguel Cortijo y Marcelo Richotti”.

Sobre la final por el ascenso, recordó que después de ganar los dos juegos de local, perdieron el tercero y lograron el ascenso en el cuarto. “Jugamos en River el tercero porque en Obras había un recital y perdimos. Los santiagueños que viajaron a alentarnos, se quedaron a dormir en el estacionamiento del club en sus autos. Después logramos el ascenso y el regreso a Santiago fue espectacular; tuvimos que pasar por todos los pueblos y sentimos el cariño de la gente”.

Juan Ángel López luego fue campeón con la camiseta de Olímpico en la temporada 2007/08. “Teníamos un equipazo que daba gusto ver jugar. Trajeron un extranjero, Anthony Glover, que al principio era resistido, pero cuando empezó a jugar se puso el club entero al hombro. Era una bestia”.

El Negro ascendió al superar en las semifinales a Unión de Sunchales y en la final superó a Lanús. “Con Quimsa no pude ser campeón del TNA porque perdimos la final, pero en Olímpico si logramos. Jugamos la final con Lanús y a mi siempre me tocaba marcar al más complicado del perímetro del rival. En esa final tuve que marcar a Nicolás Laprovíttola. Ahora es figura en el Barcelona de España”.

Juan Ángel López fue un jugador que estuvo siempre presente con la selección de Santiago del Estero en los diferentes Campeonatos Argentinos. Y logró ser campeón en el 2011. “Me tocó compartir con dos generaciones del equipo, arranqué con Pikaluk, Small, Cajal, Ingratta y luego recibí a Penka Aguirre, Enzo Ruiz, Seba Acevedo, Phillip Lockett entre otros”.

“El básquet me dio mucho. Amigos, conocidos y gente que me dí cuenta que están siempre. Entonces quiero devolverle a este deporte lo que me dio a mí”, concluyó Juan Ángel López.