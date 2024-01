Abel Balbo fue presentado como nuevo entrenador de Central Córdoba

El entrenador habló en conferencia de prensa ante los medios santiagueños y contó sus sensaciones de esta nueva temporada.

Central Córdoba realizó la presentación de Abel Balbo como su nuevo entrenador en una conferencia de prensa realizada en el estadio Alfredo Terrera, en donde estuvieron presentes el presidente del club, Ing. José Felix Alfano, y el vicepresidente Ing. Víctor Paz Trotta.

El DT llegó temprano, pisó el césped del estadio en donde comenzará la temporada a cargo del plantel y luego habló con los medios de comunicación de Santiago del Estero.

“La idea de juego está tomando forma, los chicos tienen muy buena predisposición para el trabajo, está comprometidos con la idea. Pero va a llevar tiempo”, dijo Balbo en diálogo con Noticiero 7.

“Empezar a hacer funcionar un equipo con muchos jugadores nuevos no es fácil, sobre todo que no se conocen entre ellos. Pero lo vamos a lograr”, agregó.

En tanto, se refirió al armado del plantel. “Estamos mixturando el equipo, sirven los jugadores de experiencia para que la cosa funcione. Pero a ellos hay que ayudarlos con los jóvenes que traen energía”.

Por último, dejó en claro que no se baja del mercado. “Tengo un solo hombre de punta (Ocampos). A mí me gusta jugar con dos 9. Pero si no se puede nos adaptaremos. Pero por lo menos uno más necesitamos”.