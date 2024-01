La China Suárez explotó cuando la acusaron de copiar a Wanda Nara

Las cantantes se convirtieron en protagonistas de un inesperado cruce en redes que terminó en un fuerte enojo.

Otro enfrentamiento vuelve a rodear a Wanda Nara y la China Suárez y en esta oportunidad fue por una coincidencia: Hello Kitty. Wanda a través de su cuenta de Instagram compartió imágenes de su viaje a Brasil, en el que grabó su nuevo videoclip. En ellas, dejo en evidencia el fanatismo por el personaje japonés. La almohada de viaje, su antifaz e incluso la remera elegida para el vuelo tenían a Kitty. Nara cambió su foto de perfil en la red social y puso una imagen del mismísimo personaje. A las horas, la China Suárez reposteó en sus historias distintos objetos inspirados en el famoso gatito, Entre otros destacaron un set de valijas, adornos para el auto y diseños de uñas sobre Hello Kitty. Los usuarios de la red inmediatamente notaron la coincidencia entre las figuras públicas. Eugenia “China” Suarez fue acusada de copiarse de Wanda, y sus fans salieron a apoyarla. “En el 2010 ya se sabía que te gustaba Hello Kitty, hace más de 14 años que te estás copiando”, le escribieron por mensaje privado a la actriz. La China Suárez les respondió a todas: “Pesadas” La China continuó recibiendo menciones sobre el tema, y compartió un video explicando por qué habló del tema: “No gasto tiempo chicos, no tengo nada más que hacer. Leí los mensajes y dije ´esta es la mía´”. En otro video explicó: "No tengo nada más que hacer y leí los mensajes de que lo habían levantado y dije esta es la mía, voy a aprovechar. Consíganse un problema honesto, uno. Creo que a casi todos nos gusta Hello Kitty además". Por último mostró más fotos vintage y su chat difusión de Instagram sentenció: "Chicos como rompen los huevos con quien copia a quien. Me desperté con pocas pulgas. Se tiene que vivir explicando TODO".