Bailando 2023: el mensaje del Conejo Quiroga tras eliminar a su ex Coti Romero

El participante ganó en el voto telefónico y dejó afuera del certamen de Marcelo Tinelli a quien fue su novia en Gran Hermano 2022.

A través de una historia de Instagram, Alexis “Conejo” Quiroga agradeció ser elegido por el público para continuar dentro de los mejores del Bailando 2023. El duelo estaba cargado de emoción y tensión porque el participante se enfrentó con su ex Coti Romero, con quien vivió una historia de amor en Gran Hermano 2022 y, tiempo después, todo terminó. El Conejo le gano a Coti Romero con el 51,2% de los votos telefónicos. Su ex obtuvo el 48,8 % restante. Alexis escribió en su red social: “No puedo explicar la sensación que tengo de me hayan bancado nuevamente. El corazón me explota de emoción gracias a ustedes”. Y continuó: “Estoy muy agradecido, feliz de contar con ustedes. Lo son todo. Vamos por más. Vamos por esta ilusión. Gracias, gracias y mil gracias una vez más”.