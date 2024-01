Lo que tenés que tener en cuenta al comprar el primer celular de tu hijo

Configurar adecuadamente el dispositivo es esencial para garantizar una experiencia positiva, segura y con el menor riesgo posible.

En la era digital, proporcionar a un menor su primer teléfono es un paso importante, ya que damos por sentado que nuestro hijo ya tiene la edad suficiente como para poder comunicarse solo. Sin embargo, a la hora de hacerlo hay que considerar ciertos factores sobre los riesgos a los que están expuestos los niños en internet y así poder garantizar que su conectividad sea segura y responsable. Marcar límites Ante le emoción por su primer celular, es probable que el niño este demasiado entusiasmado para querer soltar el aparato, es por ello que antes de entregar el teléfono al menor, es aconsejable establecer reglas y límites claros, al menos hasta que deje de ser una novedad. Un tip es marcar horas específicas de uso, zonas de uso (por ejemplo, no durante las comidas o antes de dormir) y cualquier restricción adicional que se considere necesaria. Controlar sus actividades en línea A los 11 o 12 años, los menores no tienen la capacidad plena para distinguir algunas URL maliciosas de internet o bien intentos de estafas cibernéticas. Por ello, es importante activar un modo con el que la mayoría de los celulares cuentan: las funciones de control parental. Configurar límites de tiempo de pantalla, restricciones de contenido y la capacidad de supervisar las actividades en línea es esencial para proteger al menor y promover un uso saludable de la tecnología. No usar cualquier aplicación Instalar aplicaciones educativas y de entretenimiento apropiadas para la edad es parte integral de la configuración. Asegúrese de revisar y seleccionar aplicaciones que fomenten el aprendizaje y la diversión segura. Además debemos explicarle a nuestros niños la importancia de no compartir información personal de forma online, respetar la privacidad y ser consciente de la seguridad en la red contribuirá a un uso responsable del dispositivo. No usar datos móviles Es recomendable deshabilitar los datos móviles en sus dispositivos y solo permitirles acceso a la red WiFi de la casa. Aunque hay redes WiFi públicas gratuitas en muchos lugares, es clave recordar que a menudo no tienen protecciones adecuadas, lo que las hace vulnerables a ataques de ciberdelincuentes que pueden capturar información sensible, como contraseñas, sitios web que se visitan y datos de contacto.