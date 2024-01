Chano Moreno Charpentier canceló su participación en el cierre del Bailando

El líder de Tan Biónica iba a cantar en el último programa del certamen. Ahora la producción buscará un reemplazo para el show del último programa.

Con tan solo nueve días por delante, el Bailando está en su recta final. Cada vez falta menos para que una pareja se consagre como la ganadora del certamen. En ese sentido, la producción de Marcelo Tinelli tenía preparado un gran final a cargo de Chano Charpentier. Sin embargo, en las últimas horas el cantante canceló su compromiso.

Los preparativos y detalles para el show del líder de Tan Biónica estaban listos. Sin embargo, el compositor de ‘La Melodía de Dios’ dio de baja su participación. Al mismo tiempo, se desconocen las razones por las que Chano canceló su compromiso.

Esta no iba a ser la primera vez que Chano se presentara en el conocido programa de la figura de la televisión argentina. Ya en 2021, el cantante de ‘Obsesionario en La Mayor’ fue uno de los artistas en participar del cierre de La Academia. “Un lujo que me toca de vuelta cerrar este programa, estoy muy feliz, tengo una banda nueva, hermosa, y agradezco a la gente que haya venido y te agradezco la posibilidad, como siempre”, decía Chano Moreno Charpentier en ese entonces.

“Yo te agradezco a vos, lo que quería decir antes de que cantes es que te quiero mucho, desde hace muchos años, nos hemos conocido en un montón de circunstancias, buenas y malas, y creo que siempre hemos estado juntos y la verdad es que lo que valoro de vos es que sos un gran tipo y lo que queda demostrado permanentemente, y eso es lo que más me gusta, es el amor incondicional que te tiene la gente”, le devolvió Tinelli al aire.

Luego, el conductor continuó con las palabras de agradecimiento, dejando ver la gran relación que mantienen: “Más allá de lo talentoso que sos como cantante, como compositor, y que nadie te lo discute porque sos un groso, sos un gran tipo, con cosas buenas y malas como tenemos todos, pero realmente el cariño que te tiene la gente es lo que más destaco hoy”.

Claramente agradecido y sensibilizado por las palabras de Tinelli, Chano le respondió: “Yo te agradezco primero que me hayas abierto las puertas de tu programa, de tu familia, de tu corazón, ya tenemos años recorridos juntos y vuelvo a cerrar este gran show cómo no iba a estar acá, con lo que me enaltecieron a mí y a Tan Biónica, para mí este programa es una fiesta y yo quiero ser parte de ella”.

Actualmente, Tan Biónica se encuentra en medio de su gira ‘La Última Noche Mágica’, la cual los llevó a presentarse en el Estadio Vélez Sarsfield, el Único de La Plata y el de River Plate. Este sábado, la banda conformada por Chano Moreno Charpentier, Gonzalo Moreno Charpentier (Bambi), Diego Lichtenstein y Sebastian Jorge Seoane se presentará en el Estadio Mundialista Mar del Plata.

Desde temprano, Bambi subió a sus redes un video donde se ven sus pies sumergidos en el mar. Junto a la palabra ‘hoy’, mostró un paneo del relajante y hermoso clima que se vivía en La Feliz.

Al mismo tiempo, el baterista de la banda mostró a través de sus stories de Instagram cómo preparaban todos los equipos sobre el escenario. Parado junto a un piano, Diego giraba y grababa con su celular cada esquina del lugar. Luego, miraba a la cámara y cerraba la story con un pulgar en alto. Minutos después, compartió un breve video de su batería, acompañada de la frase: “Es hoy mardel”.

Luego, la agenda de la banda continúa con un show en Paraguay, precisamente en Anfiteatro José Asunción Flores (3 de febrero), luego regresan a Argentina para presentarse en el Estadio del club Instituto en Córdoba (9 de marzo) y por último viajan a Uruguay para reencontrarse con su gente en la Arena Antel, en Montevideo (13 de abril).