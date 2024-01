Julieta Poggio habló tras la eliminación de Coti Romero: "No es gratis hablar mal de las personas”

La panelista de Gran Hermano se refirió picante a la eliminación de su ex compañera de reality en el Bailando 2023.

En los últimos días, Conejo Quiroga eliminó a su ex Coti Romero del Bailando 2023, en medio de una ajustada definición telefónica. Lejos de ser una salida tranquila, Julieta Poggio disparó fuerte contra la correntina. Sobre la eliminación de su ex compañera en Gran Hermano, opinó en una nota con LAM: "Yo creo que no ganó el Conejo sino lo que ganó ahí fue el hate (en las redes), no el Conejo sobre Coti". Asimismo, continuó con el descargo: “Siento que no es gratis, no es gratis hablar mal de las personas, y exponer a la gente". “Algunas cositas que se mandó, algunos dichos que se mandó, lo que pasó con Zaira eso no estuvo bueno", sentenció tras las peleas que venia manteniendo Coti en el certamen. Por último, la joven artista se refirió a sus seguidores, y los comparó con los de Coti Romero. “Los míos son buenos, son buenitas", haciendo alusión a su fandom, ya que ayudó a que Alexis siguiera en el programa.