Matías Alé volvió al teatro y se emocionó por el cariño que recibió de la gente: “Me hace bien al alma”

Luego de probar una nueva vida en Córdoba, el actor decidió regresar a las tablas con “La kermesse de la China” en Mar del Plata.

Matías Alé es dueño de una personalidad que traspasa la pantalla de la TV y rompe con la cuarta pared del teatro. Por eso, su público lo busca no solo para sacarse fotos, sino también para abrazarlo y contarle sus historias de vida.

Así lo relató él mismo durante su charla con TN Show, donde expresó: “Me siento un artista super popular y eso me hace bien al alma”. Mientras forma parte de la temporada en Mar del Plata, el actor no solo integra el elenco de La Kermesse de la China, sino que además se hace su tiempo para conectar y escuchar a cada una de las personas que se le acercan.

A casi diez años de enfrentarse a un brote psicótico, Matías volvió al ruedo y está más conectado que nunca con su presente laboral y su público. Incluso, hace un tiempo se había instalado en Villa Carlos Paz, pero decidió regresar. “En Córdoba estaba probando una nueva vida pero necesitaba volver a las tablas”, dijo con seguridad por su decisión.

Ahora, a sus 46 años, no solo forma parte de La Kermesse de la China -la obra de teatro que integra junto al Mago Black de martes a domingos a las 23:15 en el Teatro Victoria-, sino que también se sumó a Poco Correctos (eltrece) para hacer móviles diarios en vivo. “Lo disfruto muchísimo, volví a hacer tele que tanto me gusta”, aseguró Alé.

Durante su charla con TN Show, Matías habló de la nostalgia que le genera caminar las calles de Mar del Plata, ya que recuerda su infancia. “Me paraba en la puerta de los teatros con 12 años y en ese momento mi familia quizás no podía comprarme la entrada”, contó y explicó que su personalidad y su forma de perseguir sueños está relacionada a ese nene que anhelaba ver y tener un autógrafo de sus artistas favoritos.

“Sos el furor de la calle Rivadiavia”, le dijo una pareja barilochense al actor a la salida del teatro. “Me recargan de energía, la gente se me acerca y me cuenta anécdotas o historias parecidas a lo que me sucedió a mí”, explica Matías sobre el afecto que recibe en Mar del Plata cuando va a comer o cuando hace móviles para el programa del Pollo Álvarez y el Chino Leunis.

El ex de Graciela Alfano cuenta que este cariño es un sueño para él y asegura que “es lo más lindo que hay”. “Hace poco se me acercó una mujer y me dijo: ‘Mi mamá que murió me había pedido que le ponga Matías a mi hijo por vos’”, contó.

“Otra señora me dijo: ‘Mi hermana te amaba mucho y se fue hace dos años de cáncer. Se pondría muy contenta si me saco una foto con vos’”, sumó Alé como otra de sus anécdotas con el público. Incluso, a la salida de un boliche de Mardel, un seguridad le preguntó si podía darle un abrazo y si tenía un minuto para hablar con él.

En sus días en la ciudad balnearia, Matías asegura que aprovecha al máximo cada minuto: va al gimnasio, sale a caminar por las mañanas, se mete al mar y trata de descansar. “Los artistas me han enseñado a disfrutar el presente, el día a día. Todo lo que me ha pasado me llevó a conectar con respirar y disfrutar”, explicó.