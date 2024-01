Jorge Macri se reunirá con la CGT antes del paro general: "Espero una marcha ordenada"

Con críticas a la CGT e hincapié en el operativo de seguridad, Jorge Macri se refirió al paro general que tendrá como principal foco la capital del país.

A menos de una semana del paro general en todo el país convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri se refirió a los preparativos que dispondrán en la ciudad de Buenos Aires, epicentro de la movilización. En ese marco, aseguró que no se cortará ninguna calle principal por tiempo indeterminado: “Esa es una lógica que no aceptamos más". El funcionario apuntó contra la central obrera: “Aguantaron cuatro años sin decir ‘ni mu’ y ahora en un mes y medio están planteando el primer paro general. Ese doble estándar me parece injusto para los argentinos en general”. De todas formas, señaló que "el lunes vamos a tener un reunión con alguna gente de la CGT que pidió un encuentro con la secretaría de Seguridad y vamos a sentarnos a entender qué es lo que quieren hacer, veremos si cumplen con el protocolo y en función de eso les diremos por dónde se pueden reunir, circular”. “Espero una marcha ordenada, como fueron las anteriores”, anheló Jorge Macri entrevistado en LN+ e insistió en que "nadie tiene que tener miedo o bajar las persianas porque ellos marchan. Obviamente te puede pasar que si son muchos no te alcancen las veredas. Las diagonales de la Ciudad tienen veredas de un metro ochenta y no hacés pasar una marcha por allí. En ese caso, les cederemos un carril acompañados por la Policía para que sea prolijo”. Finalmente, concluyó: “Las últimas veces hemos demostrado que los dos derechos pueden convivir”.