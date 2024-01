La oposición advirtió que el Gobierno busca transferir el Fondo de Garantía de ANSES al Tesoro

Los cambios sobre la ley ómnibus fueron presentados por el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) este viernes con el objetivo de acercar las partes para su aprobación.

Tras las modificaciones establecidas y presentadas por el Poder Ejecutivo hacia la Cámara de Diputados sobre la ley ómnibus, la oposición señaló un intento de transferir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES al Tesoro de la Nación: "Quieren el fondo de la ANSES para tomar deuda externa". El texto actualizado del "Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", presentado en las últimas horas en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, busca acercar las partes con un sector de la oposición con el fin de emitir dictamen y, posteriormente, lograr la aprobación en las sesiones extraordinarias. En este marco, Alejandro "Topo" Rodríguez, ex diputado y director del Instituto Consenso Federal, señaló que, "el Gobierno insiste con su propuesta de “transferir” al Tesoro el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS y, como distracción, pretenden entregarle un caramelo de madera a “la oposición dialoguista”. Las declaraciones surgen a raíz de la propuesta oficialista que propone que “para liquidar los activos” del FGS, “deberá contarse con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones”. "Toda una distracción, porque no se trata de ninguna privatización ni estrictamente de una medida de 'reforma del estado'. Además, un dictamen no es una ley. Pero lo más importante es que Milei, Sturzenegger y Caputo planean usar ese Fondo para darlo en garantía de próximas operaciones de endeudamiento externo. No es liquidar; es usarlo para endeudamiento", señala el dirigente.