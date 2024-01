River regresó al país y espera por los estudios de dos de sus futbolistas

Los jugadores Manu Lanzini y Tobías Leiva tienen que ser sometidos a exámenes para conocer el grado de sus lesiones.

El plantel de River Plate regresó este mediodía del país después completar su pretemporada en Estados Unidos y el DT Martín Demichelis quedó a la expectativa de los estudios médicos a Manuel Lanzini, quien se lesionó el sábado en el último amistoso disputado en la fría ciudad de Dallas.

El mediocampista fue reemplazado en el entretiempo de la victoria sobre Pachuca de México por una molestia en el isquiotibial derecho, que lo pone en duda para el inicio de la Copa de la Liga, el próximo domingo ante Argentinos Juniors.

Lanzini fue titular en los dos partidos jugados en Estados Unidos y su eventual baja complica las posibilidades del entrenador en un sector del equipo afectado por las ventas, las lesiones y la convocatoria del "Diablito" Claudio Echeverri al seleccionado sub 23.

En el final del primer tiempo, el ex futbolista del West Ham sufrió un golpe en la zona del posterior derecho, pero hasta tanto no le hagan una ecografía no habrá precisiones sobre si se trata sólo de un traumatismo o una lesión fibrilar.

También analizarán la rodilla derecha del juvenil Tobías Leiva, quien se fue del campo de juego llorando aunque desde Dallas se supo que en principio fue solo un golpe y que no habría ninguna lesión de gravedad.

Las dolencias fueron el tema de la pretemporada en River, ya que primero sufrió una inflamación en la rodilla Ramiro Funes Mori, de la que se recuperó; luego Gonzalo "Pity" Martínez se rompió los ligamentos finalmente Santiago Simón se fracturó la mano.

Con este panorama, el equipo tendrá descanso hoy y mañana y volverá a los entrenamientos el martes en el River Camp de cara al arranque de la Copa de la Liga.

River recibirá a Argentinos el domingo a las 19.00, el miércoles a las 21.30 visitará a Barracas Central por la segunda fecha y el domingo siguiente será nuevamente local de Vélez Sarsfield desde las 19.15.