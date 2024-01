Milei: “Si la inflación de enero es igual a la de diciembre sería un buen dato; si es menor sería para festejar”

El Presidente analizó la marcha de la economía, se pronunció sobre la necesidad de cortar con la emisión de dinero y definió el alcance que tienen el DNU y la ley ómnibus.

Contener la suba de la inflación es el principal desafío que enfrenta el gobierno de Javier Milei en la primera etapa de su gestión. La inflación de diciembre -su primer mes- fue del 25,5%, lo que provocó que el 2023 cerrara en 211,4%.

En ese contexto, el jefe de Estado, que había considerado que el 25,5% fue “un numerazo” si se tenía en cuenta la dinámica inflacionaria que recibió de la administración de Alberto Fernández, ahora se enfocó en el índice del primer mes de 2024 y señaló: “Enero es un mes estacionalmente muy complicado por el tema de las vacaciones, por lo tanto replicar el mismo número (de diciembre) sería un buen dato”.

En la misma sintonía -en declaraciones a Rock&Pop-, el Presidente apuntó: “Si a eso le agregás que tenemos un arrastre estadístico de por lo menos 10 puntos, replicar (en enero) el mismo número (25,5%) sería un muy buen dato; de ahí para abajo sería todo para festejar”.

“Frenamos la máquina de emisión de dinero para evitar esa dinámica explosiva. En algún momento, la máquina de emitir se va a apagar”, agregó el Jefe de Estado. En ese sentido, añadió: “El populismo no salió gratis, tendríamos que tener ingresos doce veces más grandes. Creer que esto se arregla con papelitos de colores, es de un infante”.

Y subrayó: “El problema son los salarios, en Argentina son muy bajos, no necesariamente el problema son los precios. Venimos de un proceso populista y cuando exacerbas el consumo y castigas el ahorro y la inversión, no tenés productividad y eso hace que haya sueldos miserables”.

Asimismo, Milei explicó: “Cuando el déficit supera los 4 puntos del PBI, estás en riesgo. A mí me dejaron 17 puntos de déficit. Hay gente que prefiere el sistema de política económica de Massa, por eso estamos como estamos. En el caso nuestro, el 56% de la gente eligió un cambio de política económica”.

Por su parte, el mandatario se mostró confiado del resultado que puede otorgar el DNU y la ley ómnibus. “Nosotros mandamos un DNU y una Ley, cuando mirás el impacto de esas reforma, nosotros mejoraríamos 90 puntos en el ranking, eso se parecería a países como Alemania”, sostuvo.

Sobre las negociaciones con otras fuerzas por la ley de bases, el Presidente manifestó: “Nosotros no cedimos en nada, hay mejoras, cuando alguien nos propone una mejora, aceptamos. Tenemos que mirar siempre el equilibrio fiscal, la discusión es con el equilibrio fiscal sobre la mesa”.

En referencia al paro del próximo miércoles 24 de enero, impulsado por la CGT, dijo que “hay dos Argentinas, una que se quiere quedar en el atraso, el pasado y la decadencia, en la que no se crean empleos privados desde 2011 y tenes clavada la cifra en 6 millones, y otra que es la que votó las ideas de la libertad”.

Respecto al mercado cambiario, Milei dijo: “Nosotros vamos a estabilizar la economía, en cuanto limpiemos el sobrante monetario y saneamos el Banco Central, vamos a liberar el mercado de cambios. No hay magia, esto demanda tiempo y nosotros proponemos soluciones reales. Es un trabajo serio poner de pie a la Argentina”.

Sobre la brecha cambiaria, explicó: “Había bajado muy rápido, ahora están impactando otros elementos. Mientras los políticos juegan a hacer sus picardías, el mercado te pasa factura. Hay un conjunto de políticos que, por defender sus tongos, están dispuestos a que el país reviente. No la ven por estar cegados ideológicamente y otros porque tienen tongos”.

“Lo más interesante del DNU, que es la primera vez que se les devuelven libertades a los ciudadanos y también se eliminan tongos”, agregó.

Además, el mandatario nacional respondió algunos cuestionamientos puntuales, como el del productor argentino, Adrián Suar, y sus críticas a la ley ómnibus, que propone cambios en el sector de la cultura. “Lo que no podés hacer es mentirle a la gente, está haciendo la defensa de un privilegio. En esa mesa no están los desnutridos de la argentina”, dijo Milei, y expresó: “No hay plata, yo tengo que elegir dónde va la plata. Hay que elegir entre poner la plata en películas que no mira nadie o darle de comer a la gente”.

Mientras que frente al pronóstico del publicista del Partido Justicialista, José “Pepe” Albistur, de que el Gobierno actual no pasaría de abril, respondió: “Parece que hay gente que cuando pierde sus privilegios no está dispuesta a respetar la voluntad de las urnas, me parece un comentario desafortunado”.