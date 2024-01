El comercio salteño no adhiere al paro del 24: “No podemos no trabajar un día”

Así lo expresó el titular de la Cámara de Comercio de Salta.

Al respecto del paro nacional convocado por la CGT para el próximo 24, el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, adelantó que el comercio no adhiere a la medida y se trabajará de la manera habitual. Asimismo, aseguró que el sector registra subas en los precios del 10 al 40%. Además, hay una baja significativa en las ventas y se acercan las paritarias para el comercio, por lo que están buscando repuntar la situación. Se les descontará el día a los empleados que no asistan a sus lugares de trabajo.

¿Cual es el impacto de la inflación en las ventas?

No hay precios de referencias, por lo que se nota una disminución importante en las ventas. Esto se manifiesta en todos los rubros. Si comparamos este enero en relación al mismo mes del 2023, notamos una baja en las ventas del 10 al 20% . La suba de la nafta está afectando considerablemente el precio de los fletes, lo que aumenta la incertidumbre.

En relación al año pasado, en diciembre bajaron en un 3,2% y enero esta bajando en un promedio importante que aún no tenemos. Fundamentalmente, al estar lejos de las fabricas el flete por el aumento de las naftas se hizo importante. Tenemos que afrontar esta nueva realidad sin alarmarnos, pero estamos atentos a buscar la forma de recuperar las ventas.

¿Se adhieren a la medida de paro nacional del próximo 24?

Principalmente, no nos podemos adherir a esta medida, dado que el comercio viene pasando malas ventas desde el año pasado. Por lo tanto, nosotros como comerciantes tenemos que pagar los sueldos. Vamos a entrar en paritarias este mes, los fletes aumentaron. No podemos tomarnos el tiempo de descansar un día o de no trabajar. Al contrario, el comercio debe trabajar más, tenemos que ver de hacer ofertas para recuperar las ventas. Por lo tanto, no vamos adherir al paro, porque no vemos un motivo importante para hacerlo.

La perdida estipulada de un día de paro, teniendo en cuenta las ventas y dependiendo del rubro, puede tener un impacto promedio del 2%. Es significativo para nosotros.

¿Que pasará con los empleados que se adhieran a la medida y no asistan a trabajar?

Necesitamos trabajar. Por eso, los empleados que se adhieran a la medida se les descontará el día a fin de mes cuando se pagan los sueldos. Tal como se lo esta planteando para los empleados públicos.

¿La quita de servicios de colectivos puede afectar la asistencia de empleados y las ventas?

La quita de servicios de colectivo para ese día si puede tener un impacto en las ventas. Sin embargo, esta condición económica y social que estamos viviendo hace que podamos analizar la posibilidad de hacer horario extendido y cerrar antes. De esta manera no se verá perjudicado ni el empleado en su traslado, la gente que quiere comprar y a su vez nos permitirá vender con normalidad.

¿Cual es el panorama para la temporada de clases y la venta de útiles?

La temporada por el inicio de clases es impredecible. Nosotros esperamos que esta situación se aclare más. Estamos viendo que va a pasar con el DNU. Estamos a favor de tener una nueva ley laboral. Es algo que venimos pidiendo hace varios años, junto a la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación Argentina de la mediana empresa, que son nuestras cámaras madres. Lo más importante es que se estabilice un poco, este gran problema de no contar con un precio de referencia. Creemos que para el inicio de clases va a estar más estable y va a ser más claro el panorama.

¿Porque cree que la gente esta buscando precios en las ferias de los barrios, más que en los comercios del centro?

Al no haber precio de referencia la gente tiene la necesidad de comprar lo más barato posible. Por lo tanto, el comercio va a tener que trabajar en sus costos, vamos a tener que ahorrar en luz, en otros gastos para lograr un precio competitivo.

Lo que si es muy importante aclarar, es que debemos trabajar como comercio en contar con igualdad de condiciones. Si nosotros pagamos TISS, rentas y todos los impuestos, los feriantes y toda la gente que trabaja de otra manera, también debe cumplir con la misma regla. Entonces la competencia va a ser la adecuada.

¿Se están planificando programas para subir las ventas por el inicio de clases?

El 31 termina el “Ahora 12” y se esta trabajando a nivel nacional para que haya otro tipo de plan con tarjeta en 3 y 6 cuotas. De esta manera lograremos bajar un poco los intereses que cobran las tarjetas. No hay manera de ahogarnos sin hacer un salvataje y bajar los precios.

¿Es optimista sobre lo que se viene para el sector?

No soy optimista ni pesimista, sino más realista. Nosotros tenemos que abrir las puertas y trabajar para encontrar soluciones. Con la ley de trabajo que teníamos antes, en casi 13 años no se aumentaron los empleados privados, por lo tanto una nueva iniciativa puede ayudar. De nada sirve hacer lo mismo que hace años. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, ver de adaptarnos de esta nueva realidad que fue elegida por la gente.



Fuente: El Tribuno.