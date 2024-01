Sigue la búsqueda de un hombre que cayó de una moto de agua en Córdoba

Tiene 38 años y no llevaba salvavidas. El hecho ocurrió en Villa del Dique.

Un fuerte operativo se desarrolla en la provincia de Córdoba luego que desapareciera un hombre, de 38 años, que cayó de una moto de agua en el lago de Embalse, en Villa Rumipal.

La persona no llevaba salvavidas y el conductor del moto vehículo no sabía nadar para rescatarlo.

Lucas Reyes, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, en diálogo con Cadena 3 aseguró que "se buscó intensamente a la persona sumergida tras el alerta de testigos que vieron desde la orilla del lago lo sucedido".

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, el hecho ocurrió a las 15 del domingo y buzos de rescate lo buscaron en el sector a la altura del hotel Tres de Octubre, que tiene 20 metros de profundidad aproximadamente.

Los tripulantes del vehículo de agua son oriundos de la localidad de Justiniano Posse.

Para encontrarlo, trabajan los Bomberos de Villa Rumipal, Villa del Dique y alrededores. También personal del Departamentos de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y Seguridad Náutica.

Roberto Schneider, de la Secretaría de Gestión del Riesgo Climático y Catástrofes, señaló a Cadena 3 que el hombre desaparecido no habría tenido puesto el chaleco salvavidas ni sabría nadar.

"Se cayó la moto, quedó a la deriva y uno de ellos con salvavidas empezó a nadar y el otro no tenía salvavidas y no sabía nadar. Se recibió el llamado de auxilio y el otro que no tenía salvavidas no salía a la superficie. Se montó un operativo y se está preparando todo para que ya salgamos al agua a retomar la búsqueda", detalló.

El acompañante, un joven de 24 años, que poseía el elemento de seguridad fue rescatado luego de que solicitara ayuda. Fuentes oficiales informaron que se encuentra bien de salud.

El personal que estuvo a cargo del operativo pudo recuperar la moto de agua.

A través de la reconstrucción del hecho, los investigadores creen que ambos sujetos habrían caído al agua producto de una mala maniobra.