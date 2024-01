Gerardo Montenegro: “El paro es porque nunca, en tan poco tiempo, los trabajadores sufrieron una caída tan fuerte en el poder adquisitivo”

El secretario adjunto de la CGT Santiago del Estero sostuvo que la provincia tendrá una fuerte adhesión de todos los sectores.

Gerardo Montenegro, secretario adjunto de la CGT Santiago del Estero, aseguró que el paro de este miércoles 24 de enero tendrá una fuerte adhesión de todo los sectores y que la movilización en todo el país será masiva. “Los trabajadores van a salir a pedirle al Gobierno que cambie la política económica, porque todo lo que hizo hasta este momento es perjudicar a los trabajadores, a los jubilados y a todos los sectores más vulnerables de la población", aseguró.

El referente de los trabajadores estatales dijo que en menos de 30 días, como consecuencia de un ajuste desproporcionado y salvaje que lleva adelante este Gobierno, que además se agrava con el brutal aumento en los alimentos, la energía y demás servicios básicos, la clase trabajadora sufrió una caída en su poder adquisitivo que supera el 100%.

Respecto al DNU, Montenegro sostuvo: “Claramente hay muchos temas que no se pueden aprobar, que van en contra de la misma Constitución Nacional, que vulnera derechos adquiridos, pero que fundamentalmente perjudican a la gente, creo que está más enfocado en favorecer a algunos grupos económicos, que a sacar al país de una crisis".

En este mismo sentido, sostuvo que en lo que respecta a lo laboral hay una clara intención de precarizar el trabajo, poniendo a los trabajadores en una grave situación de desventaja ante la patronal. La libre negociación en materia laboral significa que los empresarios van a poder hacer lo que quieran, pagar lo que quieran, exigir lo que quieran y echarte cuando quieran y como quieran".

"Además el DNU modifica o deroga un conjunto de leyes que llevaron mucho tiempo de estudio para su sanción en el Poder Legislativo y, que hoy se las quiere borrar e un plumazo, por lo menos creo que es necesario un análisis pormenorizado", agregó Montenegro.

En relación a la Ley Ómnibus que envió en Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, dijo que hay cosas que rozan lo antidemocrático, pedir la delegación de facultades legislativas en el Poder ejecutivo, es querer gobernar sin ningún tipo de control, es cerrar el Congreso que es precisamente el reflejo de la representación ciudadana. Si hoy se intenta ejercer presión para que el Senado o Diputados sancione esto sin modificar una coma siquiera, se imaginan lo que puede suceder si se le delega la facultades legislativas".

Por todas estas razones, estamos seguro que habla una fuerte adhesión al paro, no solo los trabajadores, sino también el empresario PyME va a estar acompañando. Los profesionales independientes, la gente del deporte y la cultura, todos queremos un cambio en las políticas económicas, no queremos que el ajuste lo paguen los trabajadores ni los jubilados, ellos no son la casta", concluyó Gerardo Montenegro.