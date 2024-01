El problema de salud que padece Flor Moyano en medio de las denuncias con Juan Martino

La joven contó desde su cuenta de TikTok el inconveniente de salud que volvió a aparecerle hace unos días justo en medio del testimonio público de Juan Martino, su ex compañero en El hotel de los famosos, a quien denunció por abuso sexual.

Flor Moyano contó desde su cuenta en TikTok el problema de salud que vuelve a padecer en medio de la reaparición pública de Juan Martino la semana pasada en televisión, donde se defendió de la denuncia de abuso sexual.

La actriz se sinceró sobre cómo vive tras ser diagnosticada con SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado) y explicó que debe iniciar el tratamiento desde cero.

“Recién vuelvo de cenar con una amiga, y quiero que vean, mi panza es de embarazada. O sea, literal, el SIBO en su mayor esplendor. Chicos, parece que estoy cuatro meses. Ya podría hacer la fotito acá, con el bebé”, expresó Flor Moyano mientras se grababa mostrando su panza hinchada frente a un espejo.

Realmente, la parte del SIBO viene muy mal, evidentemente, porque todo me está cayendo mal, otra vez. No lo puedo creer. “Tengo que volver a hacer el tratamiento de cero. Quiero llorar”, agregó angustiada.

La modelo explicó que debido a un error en la medicación deberá volver a comenzar con el tratamiento contra el SIBO con antibióticos y acompañarlo además con otra medicina adicional por 14 días, por lo que deberá ir otra vez a su nutricionista.

“La semana que viene tengo turno, es de NDA Nutrición. Realmente me saco el sombrero con ellos, no saben cómo me acompañaron en todo este proceso”, continuó Moyano.

Y remarcó sobre el tratamiento: “Tengo que volver a fase 1, tengo que volver a hacer todo el tratamiento de cero porque me dieron mal la medicación. Ahora no solamente tengo que tomar la rifaximina, sino que tengo que acompañarlo con otro antibiótico más. Esto durante 14 días”.