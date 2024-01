Con 13 nominaciones "Oppenheimer" lidera carrera al Óscar

Cillian Murphy, quien encarna a J. Robert Oppenheimer, disputará el premio al mejor actor, mientras que Robert Downey Jr. buscará hacerse con la estatuilla a mejor actor de reparto.

Oppenheimer, el drama del director Christopher Nolan sobre las tribulaciones del padre de la bomba atómica, está al frente de la contienda por los premios Óscar con 13 nominaciones, incluida mejor película, de acuerdo con el anuncio de la academia este martes (23.01.2024).

La surreal cinta de Yorgos Lanthimos titulada Pobres criaturas le sigue con 11 nominaciones, en tanto que el drama Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, llega a la noche más esperada de Hollywood con 10.

La sociedad de la nieve, nominada a mejor película internacional

Por su parte,la película española La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, que narra la lucha de los supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes, fue nominada a mejor película internacional y a mejor diseño de maquillaje y peluquería.

La nominación a los máximos galardones del cine estadounidense, que se entregarán el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, llega unos días después de que la cinta no lograra el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, que fue para la francesa Anatomy of a Fall, de Justine Triet.

Esta es la primera nominación para Bayona (Barcelona, 1975), quien tendrá que competir contra la italiana Io Capitano, la británica The Zone of Interest, la japonesa Perfect Days y la alemana The Teachers Lounge.