Crimen de Uma: cientos de vecinos marcharon en Lomas de Zamora para pedir justicia

Se reunieron en la esquina de Martín Rodríguez y Pío Baroja tras el asesinato de la hija de 9 años del custodio de la ministra Bullrich. En la movilización se destaca la presencia de varios chicos.

Luego del funeral de Uma Aguilera Rodríguez, la niña de 9 años asesinada en un asalto al voleo a su papá, custodio de la ministra Patricia Bullrich, vecinos y familiares de la víctima marchan frente a la comisaría de Villa Centenario, Lomas de Zamora, para pedir Justicia.

La marcha comenzó pasadas las 19.30 y la intención era llegar hasta la comisaría 7ma para pedir mas seguridad y presencia policial en la zona, pero no lo lograron. Es que dos cuadras antes estaba vallada la calle y no permitían a nadie acercarse hasta el edificio.

La situación se volvió tensa entre los manifestantes y los agentes con momentos de reclamos cara a cara por el bloqueo de las calles. Uno de los acuerdos era que pudieran pasar diez vecinos en representación de todos para hablar con el comisario.

"Justicia por mi amiga", se lee en uno de los carteles de una de las madres compañera de Uma en el colegio, que también participan de la manifestación.

Una de las mujeres que logró ingresar a la comisaría contó, a modo de vocera, parte de lo que fue la conversación. Contó, por ejemplo, que desde la policía le ofrecieron una reunión con los vecinos cada quince días para contar situaciones de inseguridad y zonas que no tienen presencia de patrulleros.

Otra de las novedades que acercó es que el comisario participará del grupo del wahtsapp de vecinos, como parte de una muestra de comprensión de lo que ocurre en el barrio.

De todas formas la gran mayoría de los manifestantes se mostró disconforme con la reunión: "No da la cara, no trabaja nadie acá. Le tienen que tener miedo a los delincuentes, no a nosotros", decía una señora.

Mientras tanto los aplausos y el grito de "seguridad, seguridad" aumentaba y la tensión con los policías que están frente a las vallas también.