Salta: subió el boleto y usar el transporte público cuesta 290 pesos

El boleto de Saeta sube desde este miércoles 163%: En marzo, el viaje costará 490 pesos.

Desde este miércoles los usuarios de Saeta deberán pagar 290 pesos por viaje. Ningún boleto del área metropolitana deberá superar ese valor, según lo anunciado. El incremento del pasaje común es de 163 por ciento ya que hasta ayer el costo era de 110 pesos.

El aumento había sido anunciado la semana pasada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). Saeta, antes de la audiencia pública realizada el 11 de enero en Coronel Moldes había solicitado un boleto a 509 pesos, pero se autorizó dos escalas: la primera de 290 pesos desde hoy y la segunda, en 490 pesos, desde el 4 de marzo.

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, había anticipado la posibilidad de que usuarios que toman dos colectivos en una ventana de tiempo a definir podrían pagar un solo boleto en vez de dos. Desde Saeta informaron que esa propuesta está en proceso de desarrollo. "Se armará un piloto sobre la implementación y de ahí se verá", añadieron.

La AMT, por otra parte, aprobó un incremento a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con lo cual el sistema de transporte bimestralmente va a sufrir la modificación que el IPC determine, siempre y cuando la AMT lo considere conveniente.

Según informa El Tribuno de Salta, el organismo de transporte aprobó modificaciones en la reglamentación para el acceso al régimen de Boleto Gratuito. El lunes se precisó que la gratuidad para estudiantes venía siendo de lunes a sábados, y de ahora en más será de lunes a viernes, pero aquellos estudiantes que necesiten contar con el servicio los días sábados deberán acreditar su situación particular en Saeta, luego la empresa analizará caso por caso si otorga o no la gratuidad. En tanto, los jubilados (no dice nada de los pensionados) podrán viajar en colectivo de manera gratuita de lunes a domingo, las 24 horas.

En el caso particular de los ingresantes a nivel superior, ya sean terciarios o universitarios, contarán con solo 30 boletos al mes, a diferencia del cupo de 100 pasajes que recibieron el año pasado.

En el nivel primario y terciario este año se habilitarán 50 boletos al mes; a los jubilados se les dará un cupo de 60 boletos y a los estudiantes secundarios y universitarios, 70 pasajes. En la educación no formal y a distancia (se menciona solo la universitaria) la cantidad de pases libres se reduce a 20, teniendo en cuenta que no asisten a clases presenciales todos los días de la semana.

No obstante, la normativa aclara -para todos los casos- que si se necesita ampliar el cupo de boletos se deberá realizar el pedido formal ante Saeta, que analizará cada situación particular.

Respecto al servicio interjurisdiccional, (no Saeta), el organismo de transporte convocó a una audiencia pública para analizar el pedido de las empresas del interior por una readecuación de la tarifa de este servicio. La misma será el 9 de febrero, a horas 8, en el Foro de Intendentes.