Patricia Bullrich minimizó el paro de la CGT: “Fue muy flojo”

La ministra de Seguridad indicó que sólo el "0,19 por ciento de los trabajadores" se adhirió a la medida de fuerza.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó este miércoles que solo “el 0,19% de los trabajadores de este país hizo el paro y fue a la Plaza [de los Dos Congresos]”. La funcionaria del gobierno que preside Javier Milei subrayó que “fue muy flojo el paro de la CGT porque 40.000 personas es un número muy bajo; la Plaza ni siquiera estaba tomada, era una cuadra para atrás”.

“La mayoría de la gente decidió trabajar. Recorrí zonas comerciales, estuve en [la Avenida] Avellaneda y zonas aledañas, en el barrio de Flores. Estaba todo abierto la gente acercándose diciéndome que quería trabajar”, sostuvo Bullrich en el programa A dos voces y agregó que se encontró con “mucha gente del interior que viene a comprar a Avellaneda pierde dinero porque tiene que cambiar su pasaje”.

La ministra citó el comunicado de la Federación de Industrias y Comercios de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), y validó la cifra correspondiente a que “solo el 4% de los comercios hizo paro”. “Me parece que haya transporte es un buen mecanismo de medida porque mide cuantos van y cuantos no van”, puntualizó quien también fuera ministra del Seguridad durante todo el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019.

Bullrich lamentó que Macri, Fernando De la Rúa, presidente del que fue ministra de Trabajo, y el también exmandatario Raúl Alfonsín “hayan negociado con el sindicalismo”. “Así les fue”, disparó. “No digo que no haya que negociar, pero ¿por qué no puede ser optativa la cuota sindical? ¿Es una reivindicación del trabajador o del gremio? ¿Por qué no puede disponer el trabajador de su dinero para elegir su obra social?”, se preguntó.

“¿Dónde están los derechos de los trabajadores dañados? Quizás el gremio dice con esto no me puedo financiar”, apuntó y luego subrayó: “No me tiro contra el sindicalismo, sino contra las burocracias sindicales que lo que hacen es defender lo suyo”.

La ministra, por otra parte, se refirió a los dichos de Pablo Moyano, quien sostuvo que al ministro de Economía, Luis Caputo, “los trabajadores lo van a llevar en andas pero al Riachuelo” en respuesta a Milei, quien había afirmado que si el ministro de Economía bajaba la inflación a menos de 30% merecía ser llevado en andas. Bullrich decidió bajar el tono: “Nosotros tenemos que seguir con lo nuestro, no tenemos que distraernos con discutir frases”.

“La frase no la tomo como que Pablo Moyano va a tirar a Caputo al Riachuelo”, minimizó. “Es una expresión mal planteada, agresiva, pero después pidió disculpas. Acéptelas”, dijo Bullrich en un tono muy diferente al que suele tener contra los dirigentes sindicales. “Acá la discusión importante es que se vote la ley [ómnibus]. No nos quedemos con la frase de Moyano, si no nos distraemos del objetivo principal”, justificó.