"Hay un montón de amor": Cris Vanadía confirmó su reconciliación con Brenda Di Aloy

Tras una polémica ruptura en la que Coti Romero fue involucrada como "la tercera en discordia", los influencers lograron restablecer su relación.

A comienzos de enero, Brenda Di Aloy hizo un posteo para anunciar su separación del influencer Cris Vanadía. La noticia no tuvo mucha trascendencia hasta que involucró a Coti Romero como la supuesta tercera en discordia y la ruptura se transformó en un verdadero escándalo. Sin embargo, ya parece estar todo aclarado y la pareja selló su reconciliación.

Te recomendamos: Fin del amor: Cris Vanadía y Brenda Di Aloy confirmaron su separación y revelaron los motivos

“Estamos siendo nosotros lo más feliz que se puede, entre nosotros dos. Estamos viendo qué nos pasa, como estamos. Nos amamos y nos estamos acompañando”, aseguró Vanadía en diálogo con Intrusos (América).

Por otra parte, el conductor también lamentó que se instalara la versión de que la separación había sido porque estaba teniendo una relación paralela con la ex Gran Hermano. “Lo que dijo Ángel de Brito es una falacia total que se instaló”, expuso.

Te recomendamos: El beso entre Coti Romero y Cris Vanadía terminó con la relación del joven con Brenda Di Aloy

Además, contó que tomó la decisión de no escuchar lo que opinan de su vida privada. “No vi más nada, no quiero leer mensajes. Quiero solamente conectarme con la gente que me hace bien, entre ellos es Bren”. Y concluyó: “Hay un montón de amor y por eso estamos en esta etapa de acompañarnos”.