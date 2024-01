Turistas grabaron "Nahuelito" en un lago de Neuquén

Los jóvenes filmaron la situación antes de ingresar a nadar y sospechan que se trata de la extraña figura de la mitología que habita en las profundidades del Nahuel Huapi.

El Lago Nahuel Huapi tiene una de las teorías más llamativas y que más más resuena cada año. Se trata de la extraña criatura mitológica llamada “Nahuelito”, un supuesto monstruo acuático similar a los dinosaurios y volvió a aparecer hace algunos días. El momento fue grabado por dos turistas y es viralizó.

Dos jóvenes que estaban de paseo por la zona se percataron de algo extraño cuando estaban por meterse al agua y decidieron grabarlo. “Estábamos en el lago y de repente se empezó a notar algo en el lago y comenzamos a grabar. Nos mantuvimos alejados porque no sabíamos qué era, pero era algo que avanzaba” contó en diálogo con los medios.

Automáticamente se acordaron de la criatura de la mitología que habita en las profundidades del Lago Nahuel Huapi. Aseguraron que no se podía ver desde lejos porque era “bastante grande”. También explicaron que no pasa ni una lancha “si fuera una ola tendría que llegar hasta acá”.

Manuel, el testigo, agregó: “Un momento después ya no se vio más. Se sumergió y no lo vimos más. Creo que no es muy raro lo que pasó, pero bueno, puede haber cosas extrañas bajo el agua que nunca se sabe”.