Francos respaldó a Caputo después de las críticas por el mensaje para los gobernadores

El ministro del Interior también se refirió a los dichos del diputado nacional Miguel Pichetto y minimizó el paro de la CGT del miércoles.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a respaldar este jueves a su par de Economía, Luis “Toto” Caputo. Ayer el titular del Palacio de Hacienda publicó un mensaje que se interpretó en algunos sectores que son socios del gobierno como una amenaza velada a los gobernadores para que den el visto bueno al paquete fiscal y sobre todo a la suba de retenciones, que también fue justificada por Francos.

“Hoy mantuve una reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos, el de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, escribió el miércoles Caputo en su cuenta de X (ex Twitter).

Con eso generó una catarata de reacciones, entre ellas las de los titulares del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo; y de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, dos aliados claves del Gobierno para conseguir dictamen de mayoría en el plenario de comisiones y a los que también necesitarán la semana próxima en el recinto. Mientras que el radical le recordó a Caputo que él no fue elegido por la gente y que sí lograron ese respaldo los gobernadores, el peronista le pidió que dejara de “apretar” a los mandatarios y de amenazar a las administraciones provinciales.

Fue tras eso que Francos, encargado de la articulación política con otras fuerzas y sobre todo con los gobernadores, le dio un espaldarazo a su colega de Gabinete. “Ayer el ministro Caputo hizo una referencia en un tuit sobre las consecuencias que tendría para la Argentina no poder aprobar esta ley. Como decía el Presidente con esta frase que hizo famosa de que no hay plata, esto tiene que ver con que no hay recursos para pagar la enorme cantidad de gastos que tienen el Estado nacional y los Estados provinciales”, introdujo al respecto en Radio Rivadavia.

Dijo incluso que él nota esa situación en su propio ministerio cuando desde las provincias le demandan fondos para distintas cuestiones y aclaró que “van a tener problemas”, ya que no habrá giros para hacer si no se aceleran las reformas. “Algunos tomaron lo de ayer como una amenaza a los gobernadores, se generó ahí una polémica. Por ahí lo tomaron de esa manera equivocadamente. Lo que dice el ministro de Economía es: ‘Si yo no tengo esta ley que me permita generar cambios, no solamente en los temas impositivos, sino en toda la actividad desregulatoria que permita ingresos de capitales a la Argentina, y por ende también nuevos ingresos al Estado nacional y a los provinciales, vamos a sufrir más porque tenemos que cortar muchos más gastos’. Si piden algunos beneficios adicionales, no se pueden pagar; si piden extensiones adicionales, no se pueden dar. Esto hay que entender”.

A este panorama Francos lo ancló en la “situación de pobreza” que -según planteó- derivó de los últimos 20 años de gobierno, y habló después sobre las retenciones a los subproductos de la soja y a algunos sectores industriales, que buscan aumentarse en el proyecto y no serán respaldadas por los gobernadores y por lo tanto por los diputados que les responden, pese a los arduos intentos de la Casa Rosada. “La retención para todos es un mal gravamen, todos lo sabemos, pero es el lugar de donde hoy se pueden obtener recursos para equilibrar la economía”, indicó el ministro del Interior, convencido de que la ley va a avanzar.

Asimismo confirmó que la intención del Gobierno pese a las críticas es mantener la suba de estas alícuotas, pero advirtió en línea con Caputo: “En el proceso de la votación, si los diputados resuelven por mayoría que no se tocan, habrá que hacer otros recortes en otros sectores de la economía”.

A Pichetto, por su parte, le recordó que los acuerdos de gobernabilidad se consiguen cuando una ley de estas características obtiene el respaldo del Congreso. “Cuando tengamos normas que nos permitan explotar seriamente la enorme cantidad de recursos naturales que tiene la Argentina a su disposición y no explota, eso va a ser administrar el futuro de los argentinos; mientras no tengamos la normas, eso no va a pasar. Entonces llamen a los gobernadores y productores de petróleo y gas a ver qué opinan de la ley, están todos de acuerdo; los productores del norte. No es casual que hayamos avanzado a este punto y obtenido acuerdos. Algunas cosas no han pasado, es cierto, no han pasado, pero en la mayoría de los temas estamos consiguiendo ese acuerdo de gobernabilidad que plantea el diputado Pichetto”, aseguró, luego de que el presidente de bloque Hacemos Coalición Federal pidiera al oficialismo “tratar de buscar acuerdos” en vez de amenazar.

Por otra parte, el ministro del Interior minimizó la medida de fuerza de la CGT del miércoles. “Fue medio paro. La gente en general, común, participó poco. [Estaban] muchos dirigentes gremiales, activistas, creo que La Cámpora, sectores políticos. Fue un paro político más que un paro de los argentinos”, sentenció Francos, a la vez que consideró que los actores que se movilizaron expresan “una posición corporativa” y que los argentinos “no acompañan” ese tipo de reclamos.

“Dejaron un país empobrecido en todos los órdenes, sin fondos, las cajas vacías, inflación altísima y encima protestan. A un presidente con un mes y medio le hacen un paro y durante un gobierno que fue desastroso no le hicieron”, se quejó.