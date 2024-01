El presidente de la Cámara de Comercio dijo que las reformas laborales permitirán "generar nuevos empleos"

Natalio Grinman dijo que hablaron sobre "generalidades" y que "todo esto es perfectible", sobre la reunión en Casa Rosada con Caputo y Serenellini.

El presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Natalio Grinman, sostuvo hoy que las reformas laborales propuestas en el proyecto de Ley Bases y en el DNU, "de ser aprobadas por el Congreso, van a generar nuevos empleos".

"Con el marco laboral que tenemos en este momento no hay" nuevos empleos, consignó Grinman, debido a que no hay "ningún empresario que se arriesgue a tomar trabajadores, en un país como la Argentina que es tan errático".

"Ahora, si tenemos un marco laboral más moderno, más previsible, que cubra al empleador de las vicisitudes de un país como la argentina, no tengo ninguna duda de que vamos a generar empleo", agregó el dirigente empresario.

Tras participar de la reunión que encabezó esta tarde en Casa Rosada el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, con varios empresarios, precisamente para analizar la Ley Bases y el DNU, Grinman dijo que hablaron sobre "generalidades" y que "todo esto es perfectible".

En ese marco, refirió que "lo que se necesita hoy, urgente y de manera desesperada, es que desde el Congreso la política entienda que se necesitan acciones rápidas".

Tras lo cual remarcó que "quizá hoy no sean tiempos de política, sino tiempos de economía".

El dirigente empresario manifestó que existe "una famosa frase (que dice) 'es la economía, y hoy es la economía', que hoy debe ser una prioridad ante la necesidad de "solucionar los problemas económicos de la Argentina".

"Si nosotros logramos encaminar los problemas económicos de la Argentina, que pueden ser quizás en un año, vamos a tener credibilidad", agregó.

Grinman señaló que "hoy no tiene credibilidad la Argentina", ni "interna" y menos "externa", y "para eso es necesario que las cosas que están pasando por el Congreso de la manera más rápida posible para empezar a implementar los cambios que necesita el país, que no van a ser fáciles, no van a ser tranquilos, pero son imprescindibles para cambiar" el rumbo.

Refirió que "la posición de la cámara filosóficamente es histórica, una institución que está cumpliendo 100 años" y enumeró que "nos gusta vivir en libertad, libertad de mercado, libertad para las empresas, y por supuesto el mayor apoyo a la iniciativa privada, en un país con orden, un país que hace 70, 80, 90 años viene totalmente desordenado"

"La decadencia que tenemos hoy en la Argentina se construyó durante 80, 90 años, afanosamente", indicó Grinman y consideró que "lograr el cambio que necesitamos no es fácil".

"Personalmente, hace varios años que vengo diciendo que se necesitan reformas estructurales dolorosas para la Argentina", señaló, tas lo cual buscó ilustrar su posición con la figura de "caminar en el desierto hasta encontrar el punto que necesitamos saber, y sabemos que necesitamos el déficit cero".

El empresario enfatizó que "no existe en el mundo ningún país en el mundo con una economía tan complicada como la nuestra, viviendo de prestado para poder vivir".

Ante una consulta de la prensa sobre el mercado cambiaro, Grinman dijo que "no imaginamos una devaluación por los próximos meses", tras lo cual se mostró convencido en que "en un par de meses se pueden sincerar los precios y ahí va a empezar a funcionar toda la economía".