Ley ómnibus: el PRO adelantó que votará a favor pese a la suba de retenciones

El bloque de diputados del PRO adelantó que votará positivamente en el debate de la ley ómnibus. "Vamos a acompañar", confirmaron.

El bloque del diputados del PRO adelantó que votará a favor del proyecto de ley ómnibus, denominada Ley de “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. "Vamos a acompañar de manera responsable", confirmaron, pese a que la normativa contempla un aumento de impuestos, entre ellos las retenciones al complejo sojero. A través de un documento publicado este jueves por la tarde, el grupo de legisladores nacionales que conduce Cristian Ritondo mostró sus cartas frente al debate que se llevará a cabo en el recinto del Congreso en los próximos días y, consecuentemente con su apoyo al gobierno, ratificaron que votarán positivamente la legislación. "En el PRO siempre miramos a los problemas de frente, hoy no vamos a mirar para el costado", expresaron en el comunicado. "Luego de hacer sugerencias y aportes técnicos que profesionalizan lo enviado por el Gobierno, vamos a acompañar de manera responsable esta votación para que el Gobierno cuente con las mejores herramientas normativas que le solicita al Poder Legislativo", manifestaron. Asimismo, argumentaron el voto positivo al considerar que Argentina "vive tiempos cruciales" y que "el futuro de los argentinos y de nuestro país se encuentran ante una crisis profunda a todo nivel". Y aprovecharon para apuntar contra el kirchnerismo por las condiciones económicas: "(...) inundados por la desesperación de perder el poder, los llevó a destruir el valor de la moneda nacional, de la palabra gubernamental y la noción del orden". Además, valoraron el "ajuste sustancial del gasto público" que está llevando adelante el gobierno del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. "Ahora el principal desafío es sostenerlo en el tiempo para que el equilibrio fiscal sea uno de los grandes acuerdos no escritos de nuestra democracia y que de esta manera el estado no gaste más de lo que le ingresa gobierne quien gobierne", apuntaron. Puntualmente sobre el DNU y la ley ómnibus, el bloque de diputados del PRO consideró que sus reformas "apuntan a modernizar, desregular y desburocratizar distintos aspectos de nuestra vida económica y social", aunque remarcaron que la aprobación debe venir acompañada "de mayor solidez institucional para que los argentinos puedan tomar decisiones importantes y sacar la plata de abajo de los colchones". Siguiendo ese precepto, expresaron que en las últimas semanas mantuvieron múltiples reuniones de trabajo con los legisladores de La Libertad Avanza "para que el proyecto pueda salir adelante siempre respetando y teniendo presentes los valores que como partido político nos identifican desde nuestra creación". El proyecto original de ley ómnibus contemplaba más de 660 artículos. Luego de semanas de debates y discusiones, el oficialismo realizó modificaciones para cosechar el apoyo de sectores del PRO, la UCR y el peronismo disidente. Sin embargo, no hubo cambios a la propuesta de aumento de las retenciones al complejo sojero, uno de los reclamos la oficialismo. Al respecto, desde el PRO señalaron que, a lo largo de este tiempo "hemos escuchado y participado activamente de todas las instancias y aportamos la experiencia de nuestros diputados para colaborar con la redacción de un proyecto superador con posibilidad de alcanzar los consensos necesarios para lograr su aprobación en el Congreso". Por ese motivo afirmaron que la posición del partido "sigue siendo la misma desde que ingresó el proyecto de Ley a esta Cámara, luego de hacer sugerencias y aportes técnicos que profesionalizan lo enviado por el Gobierno vamos a acompañar de manera responsable esta votación para que el gobierno cuente con las mejores herramientas normativas que le solicita al Poder Legislativo".