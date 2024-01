“Si lo que se quiere es sacar son leyes, lo que se debe generar son acuerdos”

Así lo expresó el politólogo Gustavo Marangoni, en diálogo con Radio Panorama, al referirse a la tensión que se vive en el ambiente político nacional al intentar la aprobación de la ley ómnibus.

El debate por la aprobación del DNU y la Ley Ómnibus que propone el gobierno de Javier Milei ha puesto el ambiente más que tenso entre los diferentes sectores políticos. Al respecto, Radio Panorama habló con el analista Gustavo Marangoni, quien señaló como crucial la búsqueda de acuerdo entre las partes.

“Repartir nunca es fácil. Requiere de mucha capacidad política porque ovbiamente la tendencia de las personas, de todos los integrantes de una comunidad política, tratan de poner la menor cantidad de recursos en un ajuste”, expresó.

Respecto al modo en el intento de implementación del DNU por parte del gobierno nacional, Marangoni explicó que “el Gobierno ha anunciado, primero con el DNU y luego mediante la ley ómnibus, una serie de iniciativas que no se logran sin negociación. Uno no encara a una sociedad diciendo `voy a ajustar esto, voy a aumentar lo otro, lo tienen que aceptar sí o sí´. Y las cosas no funcionan de ese modo”.

“Vos podés llegar al poder con un mensaje antipolítica, pero a patir del momento en que conducís el estado nacional, hacés política. Es una cuestión estricamente política. Discutir cuestiones vinculadas a ingresos, egresos, impuestos, regulaciones, implica hacer política. Y hacer política es un diálogo con no sólo que piensan igual que vos, si con los que piensan diferente”.

Al respecto, puntualizó: “Uno puede pensar que oposición y oficialismo confrontan, pero lo que más cuesta entender es cómo boicotean los puentes con aquellos quieren acompañar. Si sos parte de un gobierno que tiene 38 diputados sobre 257 y 8 senadores sobre 72, y lo que querés es sacar son leyes, lo que se debe generar son acuerdos”.