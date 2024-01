Las implicancias en producción de lo escrito en un guión. Las nociones de las diferentes áreas audiovisuales deben saber los guionistas. Los límites que se deben tener en cuenta a la hora de escribir un libreto para pantalla.

Por Pablo Argañarás, Lic. En cine y televisión

Llueve en la película, se escucha viento fuerte y truenos, un vendaval azota a los personajes. Corren los dos solos en la noche, pisan charcos de agua y se salpican de manera juguetona. Se ven los rayos en el cielo y el agua que cae a borbotones. Los personajes corren y se meten debajo de un techo, en la entrada de una galería comercial. Él, empapado, recibe un beso en sus labios de ella, quien con una sonrisa pícara cierra el paraguas y se saca el piloto.

Esta escena así escrita parece una zoncera. Poderla filmar como está redactada es un auténtico caos de producción y cuesta un dineral. Pasemos a revisarla. En primer lugar lo más complicado se presenta porque es un exterior. Segundo que llueve. Tercero que no es una lluviecita como está escrito sino una tormenta fuerte. Y cuarto que están solos en medio de la noche.

Filmar en exteriores tiene sus dificultades ya que no es controlable una innumerable cantidad de factores. Transeúntes curiosos, frentistas de locales comerciales, el tráfico de las calles… Siempre es mejor filmar en interiores porque se pueden controlar estas cuestiones y de última “falsear” los lugares propuestos en el guión con escenografías armadas.

Para simular la lluvia con un presupuesto moderado es necesario contar con el apoyo de los bomberos. Ellos deberán “hacer llover” con el agua de las mangueras del camión cisterna apuntando al cielo. Ahora esta cantidad de agua posee el límite de la capacidad del tanque. Es por ello que los actores deberán resolver todo lo planteado en el guión sin realizar demasiadas retomas. Los técnicos del equipo deberán trabajar de igual manera, achicando el margen de error de la puesta de cámaras, luces y sonido por el limitante del agua que se tiene que utilizar.

Al ser una tormenta fuerte, en postproducción de imagen y sonido se deberán agregar los refusilos de rayos y el sonido de los truenos de manera tal que como espectadores no nos demos cuenta de estos efectos y creamos que están grabados en una tormenta real.

El tema de la soledad de los personajes en la escena es un lío. No se debe ver a nadie más que a los actores. Para ello se debe cortar el tránsito de la calle. También se deberá vallar todo el perímetro de la cuadra en donde se filme para que los transeúntes no se metan en el fondo de la toma y no interfieran el trabajo de rodaje.

En definitiva, cuando se escribe una escena no dimensionamos lo que trae aparejado en producción y costos la misma. En lo engorroso de los permisos y las consecuencia del tiempo y dinero que conllevará filmarla a esa escena. Siempre es aconsejable que los guionistas posean conocimientos de producción para poder dimensionar las implicancias de lo que ellos escriben.

Al no ser literatura sino un escrito que se lo redacta para ser filmado y ser puesto en escena, al guion se debe escribirlo con una cuota de cautela en cuanto a lo que se narra en la historia, y en cómo se lo cuenta. Así, de no ser absolutamente necesario en términos narrativos y dramáticos que llueva en esta escena se lo deberá obviar.

Muchos nóveles guionistas cometen estos errores que redundan luego en costos de producción elevados y tareas con implicancias muy engorrosas que terminan por entorpecer el flujo de trabajo de un rodaje.

Uno cuando escribe un cuento, una poesía o una novela puede poner en palabras cualquier delirio porque el límite es la imaginación del lector. A la hora de la escritura de un guión el límite es el presupuesto que se cuenta para poner ese libreto en la pantalla.