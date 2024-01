Cámara de seguridad captó el momento en que colpasó parte del techo de una histórica iglesia

El edificio de piedra data de 1.850. Al momento de caer el campanario y parte del techo no había personas en el interior o alrededores.

El elevado campanario y el techo de la histórica Primera Iglesia Congregacional de la ciudad estadounidense de New London, Connecticut, se derrumbaron este jueves, suceso que quedó registrado en video.

El incidente no dejó víctimas. Al acudir al lugar de los hechos, los bomberos encontraron a una mujer en el edificio, si bien estaba fuera de peligro. El alcalde Michael Passero calificó de "extremadamente afortunadas" las circunstancias del colapso, ya que no había misa y los escombros no cayeron sobre la calle ni dañaron edificios cercanos. "Podría haber sido un desastre mucho mayor para nosotros. Sin embargo, perdimos una preciada estructura histórica", declaró el burgomaestre. De momento se desconoce la causa exacta del colapso.

La agencia AP informa que el edificio de piedra data de alrededor de 1850, pero la congregación se remonta a mediados del siglo XVII.