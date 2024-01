Modo "coquette" en WhatsApp: cómo activar esta función que es tendencia

WhatsApp se sumó a la tendencia del elegante y popular estilo "coquette" que está arrasando en las redes sociales. Mirá cómo cambiar la apariencia de la plataforma en pocos pasos y con una aplicación gratuita.

Una de las últimas tendencias que sucumbió a las redes sociales consiste en incorporar elementos encantadores, coquetos y juguetones en la vestimenta, lo que se conoce como el estilo "coquette". WhatsApp no se quedó atrás y ya incorporó un nuevo modo que transforma por completo la aplicación, sumándose así a esta moda que conquista a los usuarios.

Esta reciente tendencia, que está inundando las publicaciones de influencers, promueve una estética suave, coqueta y femenina. Inspirada en la moda y las decoraciones de las décadas de 1950 y 1960, se caracteriza por el uso de colores pasteles, estampados florales, encajes, lazos, moños y listones.

El gigante WhatsApp, que acostumbra a incorporar nuevas tendencias a través de sus diversos "modos", como el de Halloween o aquellos que transforman su estética en colores como violeta, rojo o incluso totalmente negro, no podía quedarse afuera de esta última moda.

Según los expertos en redes, esta tendencia experimentó un renacimiento en Pinterest, pero ya se expandió por todas las plataformas. Los internautas utilizan para diversas finalidades, por lo que ahora existe un modo "coquette" para decorar con la última tendencia los chats de la app de logo verde.

Si buscás personalizar tu WhatsApp con el encanto de la tendencia "coquette", podés lograrlo utilizando Nova Launcher, una aplicación disponible en Google PlayStore que ofrece funciones avanzadas para mejorar las pantallas, íconos y fondos de los teléfonos con Android.

Pasos para activar el modo "coquette" en WhatsApp

1 - Descargar Nova Launcher desde Google PlayStore

Nova Launcher es un lanzador de sistemas operativos para Android que te permite personalizar el aspecto de tu dispositivo, incluyendo fondos, íconos y estilos. No es necesario descargar la versión paga, Nova Launcher Prime, para activar el modo coquette.

2 - Establecer Nova Launcher como Escritorio Predeterminado

Después de la instalación, abre la aplicación y selecciona "Crear un nuevo diseño" o elige uno ya existente. Esto te permitirá tener dos apariencias distintas en tu smartphone: la predeterminada y la que podrás usar con Nova Launcher.

3 - Buscar una Imagen Coquette

Usá Google para encontrar una imagen coquette que reemplace el logo de WhatsApp. Podés escribir "WhatsApp logo coquette" para encontrar diversas opciones con colores pasteles, cintas y moños.

4 - Editá el ícono de WhatsApp con Nova Launcher

Descargá la imagen seleccionada como un archivo PNG en tu dispositivo. Después, abrí Nova Launcher, buscá el ícono de WhatsApp y seleccioná la opción "Editar". Elegí la imagen descargada del ícono coquette.

5 - Disfrutá de tu WhatsApp con estilo "coquette"

Ahora, cada vez que inicies tu celular con Nova Launcher, verás el nuevo ícono de WhatsApp con el encanto de la tendencia "coquette". Podés cambiar entre las configuraciones para alternar entre la apariencia personalizada y la predeterminada.

Es importante remarcar que Nova Launcher no es una aplicación oficial de WhatsApp ni fue desarrollada por Meta. Aunque esta app para "tunear" aplicaciones no debería causar perjuicios ni solicitar claves de acceso a tu cuenta, es fundamental tener en cuenta que cualquier inconveniente derivado de su uso no será abordado por el soporte oficial de la plataforma de mensajería.