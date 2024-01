Mirtha Legrand contó el violento asalto que sufrió su chofer en Lanús: “Lo ataron de pies y manos”

Uno de los temas centrales al principio de la cena fue la inseguridad y fue en ese momento que la conductora reveló la angustiante situación que vivió una de las personas que trabaja con ella.

Mirtha Legrand tuvo su segundo programa del año en La Noche de Mirtha (eltrece), donde estuvieron como invitados Horacio Pagani, José Luis Espert, Mariano Cúneo Libarona, Rolando Barbano y Ariel Tarico. Mientras hablaban del caso Umma y la inseguridad, “La Chiqui” contó que su chofer sufrió un violento asalto en su casa de Lanús.

“A mi chofer le robaron anteayer. Vive en Lanús y le entraron cuatro ladrones por el techo”, dijo la diva. “Vos sos el chofer de Mirtha, debés tenés dólares... pobre no tenía”, agregó con una risa nerviosa.

El periodista Rolando Barbano preguntó: “¿Lo tenían marcado?”. “Por lo visto sí, llegó con un amigo remisero y se llevaron su auto también”, respondió Mirtha.

“¿Le robaron el auto a él y al amigo?”, quiso averiguar Barbano. “No, el de mi chofer no porque estaba en malas condiciones. Pero igual, lo ataron de pies y manos... no lo golpearon. La policía no hizo nada”, cerró la madre de Marcela Tinayre.