La reacción de Rolando Barbano cuando Mirtha Legrand le preguntó por el supuesto romance con Marina Calabró

El periodista de Telenoche estuvo como invitado en La noche de Mirtha y respondió sobre las versiones que lo vinculan a su compañera de radio.

En el último tiempo, el rumor de un romance entre Rolando Barbano y Marina Calabró comenzó a sonar fuerte y dominó la agenda de la farándula. Y el tema resurgió en La Noche de Mirtha Legrand, ya que el periodista de policiales de Telenoche fue uno de los invitados a la mesaza, en la que no pudo eludir la esperada pregunta de La Chiqui sobre su situación sentimental.

Si bien Barbano siempre se mostró esquivo de referirse a la veracidad del rumor que lo vincula a la menor de las hermanas Calabró, el periodista debió responder cuando Mirtha fue directo al grano, en el inicio de su mítico programa de los sábados en la pantalla de eltrece. “Te lo tengo que preguntar”, disparó la conductora luego de la presentación de los invitados.

“Me encanta porque te sentaste a la mesa y me dijiste ' te lo voy a tener que preguntar’”, acotó Barbano, dejando en claro que esperaba que Legrand le consulte sobre el supuesto romance con la periodista de espectáculo. “Tranquila Mirtha, adelante, no tengo nada que esconder”, agregó el periodista de policiales.

“¿Salís con Marina Calabró?”, disparó sin filtro Mirtha. “¿Quién pudiera?”, respondió Barbano en un intento por sepultar los rumores, pero admitiendo que su compañera le parece atractiva.

“La realidad es que de mi vida privada no hablo. Estoy separado hace poco tiempo. Tengo dos hijos, Roco de 11 años y Nina de 5, no he tenido nada para contarles a ellos, así que imaginate que muchos menos por televisión”, respondió Barbano sin disimular la incomodidad que le genera el tema.