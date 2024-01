Fuerte mensaje del Gobierno a la oposición para que apruebe la Ley Ómnibus: "No se puede seguir así"

El ministro del interior, Guillermo Francos, le envió un contundente mensaje a la oposición en reclamo de apoyo a la Ley Ómnibus para el próximo martes, con el objetivo de conseguir media sanción en la Cámara Baja.

Francos advirtió, con reclamos a gobernadores, tras el retiro del capítulo fiscal del megaproyecto con el objetivo de acelerar su aprobación: "Me parece complejo no poder acordar distintas posiciones, porque cada uno defiende un sector diferente, lo entiendo, y la mayoría de las veces son interereses totalmente legítimos", en declaraciones a CNN Radio.

El ministro del Interior explicó que deben resolver "problemas previos, llegar al déficit cero, evitar una hiper inflación", y le mandó un fuerte mensaje a la oposición: "A la oposición total, que nos quiere enseñar cómo gobernar, cuando ellos fracasaron, y a los sectores políticos más afines, no nos pongan tantas dificultades, empecemos a buscar soluciones".

Francos reclamó: "Démose señales al mundo, de que queremos abrir la economía, la preocupación del presidente, Javier Milei, no se puede seguir así y no dar señales claras de voluntad de cambio, el sistema político debe entender que así no va más".

El ministro del Interior dijo que mantiene conversaciones con gobernadores "pero que hay un momento en que tiene que llegarse a un acuerdo": "Al Gobierno no van a correrlo con la ley fiscal, estamos dispuestos a conversar, Milei seguirá haciendo todo lo necesario por el déficit cero, ajustando".

Francos advirtió: "Si el Gobierno no tiene normas para aumentar ingresos reducirá gastos, lo mismo pasará con las provincias, no es una presión a nadie, la misma presión que pueden sentir los gobernadores es la misma presión que siente Nación, no hay un juego de presiones, estamos todos con problemas de ingresos, y entonces hay que ajustar los gastos".