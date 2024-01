Gobernadores de JxC se reúnen con Francos para ajustar cambios en la Ley Ómnibus

El proyecto de La Libertad Avanza será tratado el próximo miércoles en la Cámara de Diputados.

En la cumbre de este lunes, los gobernadores dialoguistas de la oposición se reúnen con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para negociar nuevas concesiones en la Ley Ómnibus. Ganada la pulseada por las retenciones y la fórmula jubilatoria, el foco está puesto ahora en las facultades delegadas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y los recursos coparticipables. El encuentro se realiza desde las 19:00 en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y están todas las provincias representadas como en el caso de Alfredo Cornejo, de Mendoza, que está de viaje. En la lista de participantes están Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Cornejo, Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba). También se encuentran en la reunión los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli, Damián Arabia, Nicolás Massot y Emilio Monzó. Al ingresar al encuentro, Torres confirmó que “facultades delegadas es una de las cosas que se van a discutir” en la reunión, así como la coparticipación de recursos y pidió “no caer en una falsa grieta de gobernadores versus Nación”. “Hemos mantenido reuniones los distintos bloques que no pertenecemos a LLA, pero que queremos colaborar con el Gobierno para que le vaya bien”, agregó Arabia. Por su parte, Pullaro dijo que llega a la reunión para “encontrar una salida al déficit fiscal que tiene la Argentina” y advirtió que “el equilibrio fiscal de la nación no puede ser a costa del equilibrio fiscal de las provincias”. “Fue retirado el paquete fiscal, que es la preocupación de muchas provincias y fuimos escuchados”, celebró el santafesino, pero advirtió que no quieren “perder recursos para llevar adelante las obras que necesita cada una de las provincias”. “Hoy venimos a dialogar y a encontrar puntos de equilibrio. Y que no sea a costa de las provincias el posible ajuste que se pueda llevar adelante”, agregó y se mostró “optimista de que la ley pueda salir”. En su ingreso, Llaryora señaló que “cada gobernador tiene sus temas específicos”, pero que hay temas que hacen a todos. “Hay que colaborar y sacar una ley que sea buena para la Argentina. Todos estamos en un clima de ajuste”, reconoció el mandatario cordobés, que ratificó que va a “defender los sectores productivos y del trabajo”.