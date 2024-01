“Bloque extorsión”: el mensaje que compartió Javier Milei luego de la cumbre entre gobernadores y Francos por la Ley Ómnibus

El Presidente reposteó en redes sociales la publicación de un senador bonaerense en la que acusa a diputados de querer “seguir viviendo del negocio de la política”.

Luego de la reunión que mantuvieron el ministro del Interior, Guillermo Francos, y un grupo de gobernadores con el objetivo de destrabar el debate de la Ley Ómnibus, Javier Milei volvió a tensar la relación con el Congreso al compartir una publicación en la que se acusa a un sector de diputados nacionales de “extorsionadores” y de querer “seguir vivir del negocio de la política”.

El Presidente retuiteó una publicación del senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Joaquín De la Torre, en la que arremetió contra el bloque de Miguel Ángel Pichetto y el sector del radicalismo que mantiene discrepancias con la mega legislación del Poder Ejecutivo libertario. “Lo que en realidad quieren los diputados del ‘bloque extorsión’ es seguir viviendo del negocio de la política. No tuvieron problema en darle facultades extraordinarias a CFK, Alberto y Kicillof. Siempre estuvieron cómodos con el modelo progre y estatista”, lanzó el ex intendente de San Miguel y ex funcionario de María Eugenia Vidal en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Milei fijó su posición dándole retuit a la crítica de De la Torre.

La nueva crítica del jefe de Estado contra quienes él define como “casta” ocurre en momentos de tensión no solo con la oposición, sino también con Francos, ya que la Oficina del Presidente -comunicación oficial de Milei- debió salir a aclarar los trascendidos acerca de un acuerdo entre los bloques dialoguistas y el ministro del Interior por la coparticipación del Impuesto País.

Este lunes a última hora de la tarde, el funcionario se hizo presente en la cumbre convocada por los gobernadores de la UCR, el PRO y algunos peronistas no kirchneristas. Los mandatarios provinciales Nacho Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, enviado por Raúl Jalil, un representante de Osvaldo Jaldo (Tucumán) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, asistieron al Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Quienes también estuvieron presentes fueron un grupo de legisladores de los bloques “dialoguistas”: Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy, y Carlos Gutiérrez por Hacemos Coalición Federal, Diego Santilli y Damián Arabia por el PRO, Rodrigo De Loredo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Soledad Carrizo por el radicalismo, así como los integrantes de Innovación Pamela Calletti, Agustin Fernandez, Alberto Arrua, Carlos Alberto Fernández y Osvaldo Llancafilo.